Le nuove puntate di Matrimonio a prima vista Italia stanno andando in onda proprio in queste ultime settimane. Seppure, però, ci stiano regalando dei colpi di scena davvero clamorosi, la nostra mente non può fare a meno di andare indietro col tempo. E di ricordare le coppie delle edizioni precedenti.

In uno dei nostri recentissimi articoli, ad esempio, vi abbiamo parlato di Annalisa e Fabrizio, la coppia che ha preso parte alla primissima edizione del programma. Ricordate, invece, coloro che vi hanno preso parte alla penultima e, quindi, alla quinta? Recentemente, abbiamo ricordato il percorso di Luca e Giorgia, che seppure una fortissima affinità iniziale hanno deciso di separarsi. Cosa sappiamo, invece, su Sitara e Gianluca? Ecco, voi li ricordate? Ci penseremo noi a ‘rinfrescarvi’ la memoria. Anche se, vi anticipiamo, i due hanno regalato un colpo di scena davvero clamoroso. Scopriamo insieme ogni cosa.

Matrimonio a prima vista Italia, colpo di scena dopo le nozze: decisione drastica!

Protagonisti indiscussi della quinta edizione di Matrimonio a prima vista Italia, Sitara e Gianluca avevano tutte le carte in regola per dimostrarsi una coppia ad hoc. D’altra parte, anche le rispettive impressioni nel giorno del matrimonio ce ne hanno dato ampia conferma. Terminata, però, l’esperienza con le telecamere, i due hanno preso una decisione davvero incredibile: dirsi addio per sempre.

Da quanto riferito da Sitara nel corso dell’incontro con gli esperti, sembrerebbe che a venire meno nella coppia sia stata proprio la fiducia. Sembrerebbe, infatti, che la giovanissima non credesse più a suo marito. E da qui, quindi, ha preso la decisione di separarsi. D’altra parte, lo sappiamo benissimo, in ogni tipo di rapporto deve esserci la fiducia. Se questa inizia a vacillare, è davvero inutile continuare a stare insieme. Tuttavia, la separazione di Sitara e Gianluca ha regalato un colpo di scena davvero clamoroso. Anche perché, qualche mese dopo, la ventinovenne ha intrapreso una relazione con Andrea Ghiselli, concorrente della stessa edizione del programma e sposo di Nicole Soria. Ad oggi, però, anche la loro storia d’amore è giunta al capolinea.

Vi sareste mai aspettati un colpo di scena del genere?