E’ stato il protagonista di ‘Terra Nostra’: com’è oggi l’attore che ha interpretato Matteo: dopo 20 anni stenterete a crederci.

Terra Nostra è una telenovela brasiliana molto celebre. Abbiamo avuto il piacere di vederla in prima visione su Rete 4, dal settembre del 2000 al marzo del 2001.

Non è solo la classica telenovela che narra di una storia d’amore travagliata, ma racconta anche della situazione degli emigrati italiani a fine Ottocento e delle loro speranze di poter, un giorno, vivere una vita migliore. La storia parte dal 1988, quando, nel Regno D’Italia, vi erano delle forti e profonde disuguaglianze sociali.

Leggi anche Ha debuttato sul grande schermo a soli 6 anni, lo ricordate in ‘Shining’? Cosa fa oggi il piccolo Danny

In quel periodo, era forte la povertà e per questo, molti abitanti furono costretti ad emigrare per cercare fortuna altrove. La storia, per chi ricorda, ha avuto inizio proprio su una nave di emigranti diretta in Brasile. Qui, una bellissima ragazza abruzzese, di nome Giuliana, parte insieme ai suoi genitori. Su questa nave, incontra un ragazzo siciliano, Matteo. Tra i due giovane nasce l’amore. Nel mentre, però, un’epidemia di peste si porta via il padre e la madre della giovane. Quest’ultima, rimarrà incinta di Matteo, ma lo scoprirà solo dopo. Quando la nave giunge al porto di Santos, tra la folla, i due innamorati si perdono e non riusciranno più a trovarsi. E’ da questo punto che, comincia il calvario di “Terra nostra”. Matteo è stato il protagonista maschile della telenovela: sapete oggi, a distanza di 20 anni, com’è l’attore? Stenterete a credere ai vostri occhi.

Leggi anche Isaac ne Il Segreto è apparso così: vedere l’attore oggi vi sorprenderà, il ‘dettaglio’ non sfugge

In Terra Nostra era il protagonista Matteo: dopo 20 anni l’attore si mostra proprio così

Matteo e Giuliana sono stati i protagonisti della travagliata storia d’amore portata in scena in Terra Nostra. Si tratta di una telenovela brasiliana che, oltre ad essere la classica telenovela che presenta l’amore in una visione decisamente burrascosa, racconta anche la situazione degli emigrati italiani a fine ottocento, e la loro speranza di poter avere una vita migliore.

Leggi anche L’avete riconosciuto? Qui è piccolissimo, ora è il personaggio del momento: stenterete a crederci

Come abbiamo già ribadito, il protagonista maschile è stato Matteo. La telenovela è andata in onda dal 2000 al 2001. Da allora, sono passati circa 20 anni, sapete com’è oggi l’attore che l’ha interpretato? Vi mostriamo com’è cambiato Thiago Lacerda:

Questo uno scatto ripreso da un video della star pubblicato sul suo seguitissimo profilo social. Dopo 20 anni, l’attore si mostra proprio così. L’avreste mai detto? Impossibile non notare i capelli, molto più lunghi rispetto al suo personaggio in Terra Nostra. Per il resto, cosa notiamo? Thiago non è affatto cambiato. Fa un certo effetto vedere dopo tanti anni, uno degli attori che abbiamo tanto amato. Classe 1978, è un attore, modello ed ex nuotatore brasiliano di origini portoghesi, noto, appunto, per aver recitato in numerose telenovelas.