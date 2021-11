Pierpaolo Pretelli, annuncio ‘bomba’ di Mara Venier: accadrà molto presto

Pierpaolo Pretelli inarrestabile, dopo il successo a Tale e Quale Show altro progetto all’orizzonte per lui: è Mara Venier ad annunciarlo!

Continua la scalata verso il successo per l’ex gieffino Pierpaolo Pretelli, attualmente concorrente di Tale e Quale Show. Un successo che non stupisce, viste le doti di imitatore e intrattenitore dimostrate nel corso della sua avventura nella casa più spiata d’Italia.

Ogni settimana Pierpaolo sta raccogliendo sempre più consensi con le sue esibizioni, come quando ha stupito tutti vestendo i panni di Achille Lauro sul palco dello show condotto da Carlo Conti. Come tutti sanno, venerdì 5 novembre ci sarà la tanto attesa finale e lui è certamente tra i papabili vincitori.

I fan si chiedono quindi cosa accadrà per il loro beniamino dopo quest’altra esperienza televisiva che ha convinto anche i più scettici sul talento del modello originario di Maratea.

Ebbene, tenetevi forti perché si tratta di una sorpresa che vi lascerà a bocca aperta! E ad annunciarla è stata nientedimeno che una regina della tv come Mara Venier durante l’ospitata di ieri, lunedì 1 novembre, a La vita in diretta.

Pierpaolo Pretelli, notizia shock di “zia Mara”: cosa bolle in pentola

Quando era stato ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Pierpaolo aveva detto: “Io tra una puntata sono disoccupato, se Milly mi vuole… Io non ho nessun tipo di concerto da nessuna parte del mondo!”. La battuta era riferita al ‘caos’ scoppiato in seguito all’abbandono momentaneo di Al Bano a Ballando con le stelle. Alcuni hanno infatti malignato sul fatto che il cantante avesse dei concerti in programma e che il vero motivo della sua rinuncia non fosse l’infortunio della sua maestra.

A quanto pare, però, non sarà Milly ad accoglierlo in squadra bensì Mara Venier, che ieri pomeriggio, ai microfoni di Alberto Matano, ha dato un’anticipazione davvero clamorosa che riguarda proprio il fidanzato di Giulia Salemi, presente anche lui in studio.

“Voglio condividere questa cosa che solo io e Pier sappiamo. Sto pensando a lui all’interno della Domenica In in corso”, ha spiegato Mara. Imitando perfettamente Cristiano Malgioglio, altro suo grande sostenitore, Pierpaolo ha risposto scherzando: “Scoop, questa è una notizia devastante… pazzesco”.

“Ora finisce Tale e Quale, sto già pensando a un gioco molto forte da affidargli”, ha detto Mara Venier. Vento in poppa quindi per Pretelli che ha concluso con una battuta: “Io pensavo che dopo Tale e Quale fossi disoccupato. E invece mi rivedrete in Rai”.

Felicissimi per questa notizia, facciamo il nostro in bocca al lupo al bravissimo Pierpaolo!