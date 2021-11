“Non riesce ad alzarsi dal letto”, preoccupano le condizioni della famosa star: fan in apprensione

Preoccupano le condizioni della famosa star: “Non riesce ad alzarsi dal letto”, i fan sono leggermente preoccupati

Da un momento all’altro i fan della nota star sono piombati nel panico. Le sue condizioni sembrano critiche e le notizie che arrivano non sono assolutamente rassicuranti. Addirittura c’è chi afferma che non sarebbe capace nemmeno di alzarsi dal letto.

Preoccupano le condizioni della famosa star

La star di fama mondiale sta male. Le sue condizioni sembrano peggiorare giorno dopo giorno. Le ultime notizie giunte sul suo conto non sono assolutamente rassicuranti. “Non riesce ad alzarsi dal letto“, ha dichiarato una sua parente, sottolineando come la malattia sia più grave del previsto.

La notizia ovviamente ha sconvolto i fan. La star avrebbe dovuto tenere alcuni eventi nei mesi di novembre e dicembre, ma è stata costretta a rinviare tutto. “Ho il cuore spezzato“, ha dichiarato in una nota, esprimendo tutto il suo rammarico per non essere riuscita ad incontrare i suoi fan. Al momento, però, ciò che importa è la sua salute. I fan sperano che possa migliorare nelle prossime ore.

Stiamo parlando di Celine Dion, artista di fama mondiale e vincitrice di cinque Grammy Award. La cantante sarebbe gravemente malata. L’artista è stata costretta ad annullare alcune date negli Stati Uniti e in una nota pubblicata sul suo sito ufficiale ha espresso tutto il suo rammarico: “Ho il cuore spezzato“.

Le notizie che arrivano sul suo stato di salute, però, non sono affatto rassicuranti. La rivista ‘Here’ ha intervistato un parente della cantante, secondo la quale la malattia sarebbe più grave del previsto e l’artista avrebbe “dolori alle gambe e ai piedi che la paralizzano”. L’artista inoltre sarebbe molto debole e potrebbe doversi fermare “per diversi mesi o addirittura un anno”.

Una notizia che ha particolarmente scosso i fan della cantante, i quali sperano che l’artista possa migliorare nelle prossime ore e tornare sul palco. Anche noi ovviamente ci auguriamo che Celine possa tornare presto a riscaldare il cuore dei suoi fan con la sua magnifica voce.