In questa foto è soltanto un bambino insieme alla sua mamma, ora è un volto amatissimo della televisione italiana: impossibile non riconoscerlo!

È stata un’occasione piuttosto speciale, quella che nei giorni scorsi l’amatissimo personaggio della televisione italiana ha vissuto insieme alla famiglia. Ed è per questo motivo che, per festeggiarlo, ha scelto di condividere uno scatto dolcissimo del passato. Qui è piccolissimo ed è in compagnia della sua splendida mamma, voi l’avete riconosciuto, però?

Leggi anche –> Oggi è un’amatissima attrice italiana, qui era soltanto una bambina: sapete dirci chi è?

Quante volte vi è capitato di condividere scatti appartenenti al vostro passato e che, magari, vi ritraggono da piccini? Sicuramente tantissime volte! Tutti noi ne siamo avvezzi. E lo sono anche le nostre celebrità. Sui loro rispettivi canali social, infatti, è possibile rintracciare ogni cosa sulla loro vita presente e passata. È proprio per questo motivo che, qualche giorno fa, l’amatissimo volto tv non ha perso occasione di potersi mostrare da bambino insieme alla sua mamma. A questo punto, però, la domanda la facciamo a voi: l’avete riconosciuto? Ogni giorno è in tv in un famoso programma tv ed è davvero amatissimo! Siete pronti a scoprire ogni cosa? Ci pensiamo immediatamente!

Questo bambino insieme alla sua mamma oggi è un volto amatissimo della tv: l’avete riconosciuto?

Biondo ed occhi azzurri: insomma, un vero e proprio principe azzurro questo dolcissimo bambino, non c’è che dire. Voi, però, l’avete riconosciuto? Stiamo parlando di un volto amatissimo della televisione italiana!

Leggi anche –> Ricordate il bambino de ‘Il sesto senso’? Oggi ha 33 anni: è davvero impressionante

In questo scatto del passato, il personaggio nostrano si mostra in compagnia della sua mamma. È proprio nel giorno del suo compleanno che ha scelto di farle gli auguri in modo piuttosto originale, condividendo un tenerissimo scatto del passato. Stiamo parlando proprio di lui: Paolo Ciavarro! Uno scatto davvero semplice, c’è da ammetterlo, ma che, in un vero e proprio batter baleno, ha sciolto il cuore di tutti i suoi sostenitori. Oltre che la dolcezza del piccolo Ciavarro, non si può fare a meno di notare quanto il legame tra mamma e figlio sia stato speciale sin da bambino. Complimenti!

“Il tuo regalo più grande sta per arrivare”

A corredo dello scatto che lo ritrae insieme a sua madre, Paolo Ciavarro ha scritto: “Il tuo regalo sta per arrivare”. A cosa si riferisce? È semplicissimo: Eleonora Giorgi sta per diventare nonna! Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, tra qualche mese, diventeranno genitori di uno splendido principino.

Leggi anche –> Sguardo dolcissimo, proprio come oggi: ad Amici quando balla trasmette emozioni incredibili

Come si chiamerà? Chi lo sa! Nel frattempo cogliamo l’occasione per fare alla coppia i nostri più sinceri auguri.