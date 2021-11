Ricordate Alfio Gherardi di Vivere? Come si mostra l’attore dopo ben tredici anni, incredibile

Fino a tredici anni ha recitato nel ruolo di Alfio Gherardi sul set della soap Vivere: ecco come si mostra l’attore oggi.

Se anche voi non perdevate una puntata della leggendaria soap di Canale 5 ambientata sul lago di Como degli anni Duemila, non potete aver dimenticato il personaggio di Alfio Gherardi e l’attore che lo interpretava.

Del cast di Vivere, infatti, lui ha fatto parte dal 1999 al 2008 e ci ha accompagnati attraverso le mille peripezie vissute dal suo personaggio. Alfio Gherardi è un milionario con una famiglia apparentemente perfetta, composta da lui, sua moglie Letizia e i suoi tre figli: Andrea, Adriana e Alice.

Leggi anche—————>>>Quindici anni fa era uno dei volti più amati della soap Vivere: vi sembrerà impossibile che sia proprio lei!

Nel corso della soap saranno però soprattutto la moglie e figlio Andrea a rivelarsi suoi nemici ordendo varie trame alle sue spalle. A complicare il tutto, anche la sua travagliata storia d’amore con Eva Bonelli, figlia del suo migliore amico Giovanni ed ex compagna del figlio Andrea.

Leggi anche————->>>La sua chioma rosso fuoco era inconfondibile: nella soap Vivere era Eva Bonelli, vi sorprenderà rivederla dopo 20 anni

Insomma, come avrete capito, non c’era affatto da annoiarsi nella vita del buon vecchio Alfio. Ma che fine ha fatto l’attore che gli prestava il volto? Ecco come appare oggi a distanza di tredici anni dalla soap che lo ha reso famoso.

Sul set della soap Vivere era Alfio Gherardi: avete visto com’è l’attore oggi?

Sposato con la collega Silvia Corti, Fabio Mazzari non è solo un attore ma anche un doppiatore. Agli inizi della sua carriera ha lavorato come aiuto regista. Per molto tempo è stato attivo in sceneggiati radiofonici e televisivi in Svizzera, lavorando per la RSI.

Ha fondato lo Spazio Zazie, un locale di musica jazz a Milano, diventato successivamente anche laboratorio teatrale. Nel 2018 ha preso parte a Passioni Senza fine 2.0, radiodramma web di Giuseppe Cossentino.

In questa foto abbastanza recente pubblicata sul suo profilo Facebook, lo vediamo molto in forma non trovate? Nonostante siano passati ben tredici anni, sembra ieri quando lo vedevamo nelle migliori scene di Vivere, incredibile!

Leggi anche————->>>Attrice di Vivere, amata da tutti: sono passati più di 15 anni, come la ritroviamo oggi

Noi speriamo di rivederlo al più presto in tv e voi?