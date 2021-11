A distanza di qualche giorno dalla tragisca scomparsa di Rossano Rubicondi, Ivana Trump ha spiegato tutto il suo dolore: le prime parole.

Ivana Trump, personaggio noto in tutto il mondo, rompe il silenzio sulla morte dell’ex marito Rossano Rubicondi. A distanza di qualche giorno dalla tragica scomparsa di Rossano Rubicondi, Ivana Trump si è aperta al giornale People. Ed ha spiegato con due semplici parole, la sofferenza che sta affrontando.

Rossano Rubicondi è stato il quarto marito dell’imprenditrice originaria della Repubblica Ceca, naturalizzata statunitense e celebre soprattutto per il suo matrimonio con Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti d’America. Ivana e Rossano dopo sei anni di frequentazione sono convolati a nozze, ma il loro matrimonio, celebrato nell’aprile del 2008, dura meno di un anno. Il loro rapporto sembrerebbe però andato avanti caratterizzato da una forte amicizia e rispetto in comune. Ivana Trump sulla rottura con il marito aveva rivelato che le relazioni a distanza sono difficili da mantenere e che la separazione era avvenuta amichevolmente. Insomma, sembrerebbe che, seppure la separazione, tra i due ci sia stato sempre un ottimo rapporto.

La sofferenza di Ivana per la scomparsa di Rossano Rubicondi

Rossano Rubicondi si è spento all’età di 49 anni. La notizia è stata del tutto inaspettata. Ed ha gettato nello sconforto i suoi genitori, ammiratori e la sua ex moglie, Ivana Trump.

A quanto pare, sembrerebbe che Ivana sia stata molto vicino all’ex marito nell’ultimo periodo. Non è un caso, infatti, se sono stati visti insieme nel Luglio del 2021, mentre passeggiavano per le vie di New York. Proprio a tal proposito, il giornalista Roberto Alessi a Domenica In ha dichiarato che Ivana Trump si sarebbe comportata in maniera eccezionale nei confronti di Rossano, rinunciando a qualsiasi tipo di vacanza nelle sue residenze private pur di stargli accanto. Infine, ha poi aggiunto, secondo fonti molto vicine a Ivana, che lei avrebbe pagato tutte le spese mediche dell’ex marito. Inutile dirvi, quindi, che il dolore dell’ex moglie di Trump per la scomparsa di Rossano Rubicondi è davvero incredibile. A People, infatti, avrebbe detto: “Sono devastata”.

Due semplici parole, quindi! E che descrivono chiaramente quanto il loro amore ed affetto sia stato davvero immenso.