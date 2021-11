“Solo cialtronate!”: Rudy Zerbi senza mezzi termini contro il pranoterapeuta

Rudy Zerbi contro il pranoterapeuta: Il giudice di Tu sì Que Vales, durante la scorsa puntata del 30 ottobre si scaglia contro il concorrente, “Non credo in quello che fai”.

Rudy Zerbi senza mezzi termini nell’ultima puntata del programma Tu sì Que Vales del 30 ottobre, in onda su Canale 5. Il giudice Zerbi, collega di Teo Mammuccari, Gerry Scotti e Maria De Filippi, ha decisamente perso le staffe con uno dei concorrenti del talent Show.

Tu sì Que Vales è uno dei programmi più amati del panorama italiano, e ogni puntata arrivano decine e decine di concorrenti incredibili, tra atleti, comici, illusionisti e molti altri. A volte però, accade che arrivino concorrenti molto particolari, la cui esibizione non va sempre nel modo giusto.

Durante la scorsa puntata si è presentato un concorrente interessante, il signor Cesare, che ha dichiarato di svolgere la professione del pranoterapeuta. Per chi non conoscesse questa particolare professione, si tratta di una tecnica molto complicata per risvegliare il benessere energetico di ogni individuo, apportando benefici in tutto il corpo. La cosa sorprendente? Non serve nemmeno toccare il paziente, il tutto avviene con la sola energia corporea. Questa ‘strana’ disciplina ha suscitato fin da subito lo scetticismo dei quattro giudici e non solo. Dopo vari tentativi Rudi Zerbi si scaglia contro il signor Cesare.

“Solo cialtronate”, Rudy Zerbi contro il pranoterapeuta

Il signor Cesare apre la sua esibizione affermando che c’è molto scetticismo riguardo questa disciplina, ma vuole dimostrare che è efficace. Il primo tentativo del parnoterapeuta è niente meno che Gerry Scotti. Inizia il processo ma dopo vari minuti di attesa non accade nulla nel giudice. Inizia così lo scetticismo generale che continua per tutti i tentativi del concorrente.

Dopo Gerry è la bella Belèn che si offre volontaria, ma anche su di lei nessun effetto. Il parnoterapeuta dopo i vari insuccessi prova a giustificarsi: “Fuori ha funzionato”. Aggiungendo poi: “Sono vari anni che le persone si rivolgono a me per essere aiutate, perfino i loro animali”. Dopo queste dichiarazioni Rudi Zerbi sbotta: “Per me quello che fa sono cialtronate, non ci credo”. Il concorrente prova a difendersi dicendo che veramente riesce ad ottenere dei risultati e conclude: “Ho sbagliato io a venire qui”.

Cosa avreste fatto voi?