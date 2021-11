“Non ci sarà a Sanremo 2022”, brutto colpo per Amadeus: e adesso come farà?

Brutto colpo per Amadeus, “non ci sarà a Sanremo 2022”: e adesso il direttore artistico della kermesse come farà?

A poco più di due mesi dalla kermesse musicale, arriva una brutta notizia per il direttore artistico e conduttore del Festival della canzone italiana. Nella prossima edizione dovrà fare a meno proprio di lui.

Sanremo 2022, brutto colpo per Amadeus: proprio lui non ci sarà

La settantaduesima edizione del Festival di Sanremo è alle porte. Ancora una volta il conduttore e direttore artistico sarà Amadeus. Le due precedenti edizioni sono state un successone. Il pubblico ha chiesto alla Rai di riconfermare il conduttore ed è stato accontentato. A febbraio, dunque, ci sarà l’Ama-Ter.

Il conduttore e direttore artistico ha già scelto gli artisti e dunque i brani che si esibiranno a Sanremo Giovani. Quest’anno, infatti, non ci sarà la categoria ‘Nuove Proposte‘. I due vincitori di “Sanremo Giovani” parteciperanno di diritto alla settantaduesima edizione del Festival della canzone italiana. Il direttore artistico è inoltre a lavoro per formare la rosa dei big in gara all’Ariston. In lizza ci sono già tantissimi nomi, tra i quali quello di Elisa, Francesco Renga, i The Kolors e molti altri ancora.

A poco più di due mesi dall’inizio della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, arriva però una brutta notizia per il conduttore e direttore artistico della kermesse musicale. Amadeus, infatti, dovrà fare a meno proprio di lui. Come farà adesso?

Avete capito di chi stiamo parlando? Non è difficile arrivarci. Amadeus dovrà fare a meno, secondo quanto riportato da TPI, di un pezzo veramente imprescindibile. Stiamo parlando ovviamente di Rosario Fiorello, amico e collega del conduttore e direttore artistico del Festival. Secondo TPI non sarebbe poi scontata la presenza di Fiorello a Sanremo 2022, anzi tutt’altro. Lo showman questa volta potrebbe fare passo.

Come correrà ai ripari Amadeus? Si affiderà ad un’altra spalla oppure condurrà in solitaria? Al momento è difficile saperlo. Le notizie diventeranno quasi ufficiali nei prossimi mesi, quando ci avvicineremo alla settantaduesima edizione della kermesse musicale.