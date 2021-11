Storia di una famiglia perbene è la nuova serie televisiva di Canale 5 che partirà a giorni, ma sapete qual è la sua location?

Dopo il grande successo di Luce dei tuoi occhi, trasmesso sempre su Canale 5, l’attore Giuseppe Zeno, si calerà in una nuova parte per la fiction Storia di una famiglia perbene. Un racconto d’amore ma anche di molte difficoltà da affrontare.

Nato dalla penna di Rosa Ventrella nel 2018, Storia di una famiglia perbene racconta la storia di due giovani: Maria de Santis, interpretata da Silvia Rossi, e Michele Straziota, il cui volto sarà di Andrea Arru. Il romanzo, così come la serie televisiva che partirà da Mercoledì 3 Novembre su Canale 5, racconta l’amore tra questi due personaggi, ma anche le loro profonde differenze sociali, accentuate dalla disapprovazione delle loro rispettive famiglie. Tra gli altri protagonisti della serie troviamo il già citato Giuseppe Zeno, nei panni del padre di Maria, e la madre interpretata da Simona Cavallari. Don Nicola Straziota, il padre di Michele, è invece l’attore Vanni Bramanti. Insomma, una trama piuttosto avvincente, ma sapete in che luogo è stata girata la fiction? Scopriamo insieme la location di questa nuova serie.

La location di Storia di una famiglia perbene

Manca pochissimo all’inizio di Storia di una famiglia perbene, ma siete curiosi di conoscere qualche cosa in più sulla serie televisiva tratta dal romanzo di Rosa Ventrella? Appurato che il cast, così come la trama, è davvero avvincente e stellare, scopriamo insieme qualche cosa in più su alcuni suoi ‘dettagli’.

Ad esempio, vi siete chiesti dove sia stata girata la serie televisiva e, soprattutto, qual è la sua location? Se siete curiosi, ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa! Da quanto si legge dal web, sembrerebbe proprio che la location di questa serie sarà nel cuore del Sud: nella bella Puglia, precisamente a Bari, con alcune scene girate anche a Monopoli. La storia si svolgerà nel passato, a cavallo della fine degli anni ottanta e l’inizio degli anni novanta. Alcune vie del luogo, infatti,sembrerebbe che siano state modificate a dovere per portare lo spettatore veramente indietro nel tempo. A quanto pare molte scene si svolgeranno nel rione povero della vecchia Bari, ricostruito ad hoc.

Inoltre, ci si aspetta che molte delle scene siano girate lungo il mare, dato che il padre della protagonista fa il pescatore di professione.

Quante puntate sono e quando andranno in onda?

L’esordio per la fiction è previsto per il 3 novembre. La fine è prevista invece per il 24 novembre, durerà quindi meno di un mese. Infine, andrà in onda in prima serata su Canale 5 ogni mercoledì, con due puntate a serata, per un totale di otto episodi da una cinquantina di minuti ciascuno.

Non ci resta che attendere l’inizio di questa nuova fiction Mediaset, che ci terrà compagnia prima del periodo natalizio.