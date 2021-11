E’ Vittorio ne Il Paradiso delle signore: lo ricordate al Grande Fratello? Sono passati più di 10 anni.

Il Paradiso delle signore è una serie televisiva italiana trasmessa su Rai Uno dal 2015. Il successo che ha ottenuto ha fatto sì che continuasse ad andare in onda, e ancora oggi è così. La trama è ambientata a Milano, tra gli anni cinquanta e sessanta e vede al centro dell’attenzione un negozio di abbigliamento, chiamato, appunto, Paradiso delle signore.

Leggi anche Il Paradiso delle Signore, Alessandro Cosentini racconta del suo periodo difficile: “Non stavo lavorando”, la rinascita

E’ cominciata la sesta stagione, e con l’arrivo di Tina Amato, sembra che qualcosa stia cambiando. Sicuramente, tra i protagonisti, non possiamo non citare Vittorio Conti. E’ Alessandro Tersigni ad interpretare questo personaggio. Oggi, è un attore di grande fama, ma ricordate quando ha preso parte come concorrente al Grande Fratello?

Leggi anche La vediamo così ne Il Paradiso delle Signore: ricordate com’era in Incantesimo? Sono passati 20 anni

Ne Il Paradiso delle signore è Vittorio Conti: lo ricordate al Grande Fratello?

Attore di grande talento, Alessandro Tersigni ne ha fatta di strada. Oggi, ricopre un importante ruolo ne Il Paradiso delle Signore. Entrato a far parte nel 2015, anno di debutto della serie televisiva, da allora non ci ha più lasciato. Il suo personaggio, quello di Vittorio Conti, riveste un ruolo di punta.

Leggi anche Il Paradiso delle signore, l’attrice convolerà a nozze: la proposta di matrimonio è stata sorprendente

Abbiamo avuto il piacere di vedere l’attore anche in altre vesti e quindi, in altre interpretazioni. L’esordio cinematografico è arrivato nel film Scusa ma ti voglio sposare, dove ha fatto la comparsa, ma subito dopo è protagonista del film 5(Cinque). In questi anni, ha anche recitato in Don Matteo 7, Ho sposato uno sbirro 2, Romanzo Criminale 2-La serie, R.I.S Roma 2 Delitti Imperfetti, I Cesaroni 5 e 6, Un medico in famiglia 8, Le tre rose di Eva 3. Ma prima ancora di arrivare sul piccolo schermo come attore, ha preso parte come concorrente al Grande Fratello: lo ricordate? Da allora sono passati più di dieci, ecco com’era:

Alessandro Tersigni ha partecipato alla settima edizione del reality show, esattamente nel 2007. Nel programma di canale 5 si è posizionato al secondo posto. E’ proprio da quel momento che, la notorietà non smette di crescere.