Dimenticare la bella Wendy di Shining è davvero impossibile: sapete com’è cambiata la sua vita dopo il successo?

Dopo Danny, non possiamo fare a meno di parlarvi di lei! Ci stiamo riferendo proprio a Wendy, una delle protagonista indiscusse della pellicola di Kubrik intitolata Shining.

Come raccontato anche in alcuni dei nostri precedenti articoli, il film, tratto dall’omonimo romanzo del mitico Stephen King, è uscito nelle sale cinematografiche nel 1980. E, data la sua grandezza, ha saputo riscuotere un successo impressionante. Pensate, ancora oggi continua a vantarlo nonostante siano passati esattamente 40 anni dalla sua uscita. Alcuni dei personaggi del film sono entrati nel cuore dei suoi spettatori. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato delle due gemelle – le bambine che Danny incontra nei corridoi mentre gioca col triciclo – e vi abbiamo raccontato che la loro vita è fortemente cambiata. Oppure, vi abbiamo parlato proprio del dolce bambino. Cosa sappiamo, invece, su Wendy? Lei ha vestito i panni proprio della moglie di Jack Torrance, ma siete curiosi di sapere cos’è successo dopo l’incredibile clamore riscontrato? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio!

Era Wendy di Shining: com’è cambiata la sua vita oggi

Protagonista indiscussa della pellicola Shining, la sua Wendy ha letteralmente cavalcato l’onda del successo subito dopo l’uscita del film. Ad oggi, però, com’è cambiata la sua vita?

Dopo la magnifica e straordinaria interpretazione nei panni della moglie di Jack Torrance, che proprio nell’hotel diventa pazzo ed inizia ad avere delle allucinazioni, Shelley Duvall ha preso parte a tantissime altre pellicole di successo. Come dimenticare, ad esempio, il suo ruolo nei panni di Olivia Oyl, la moglie di Popeye nell’omonimo film. Oppure, le sue serie televisive per bambini. L’ultima sua apparizione televisiva – come attrice intendiamo – risale esattamente al 2002. Da quel momento, Duvall termina la sua attività da attrice. E, stando a quanto si apprende da una sua intervista rilasciata a Hollywood reporter, sembrerebbe che la sua vita sia fortemente cambiata oggi. “I suoi capelli sono assottigliati e ingrigiti. La voce ansimante di Minnie è diventata roca”, scrive Seth Abramovitch su Hollywood Reporter. Infine, da quanto si apprende, sembrerebbe che, ad oggi, l’attrice viva in Texas.

Una cosa è certa: Shelley Duvall non è più un’attrice attiva, ma i suoi ruoli non verranno mai dimenticati. Siete d’accordo?