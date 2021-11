Oggi Amadeus lo conosciamo così, ma ricordate com’era ai tempi del Festivalbar? Sono trascorsi ben 25 anni: occhio a quel dettaglio!

Amatissimo e seguitissimo, Amadeus è uno dei conduttori televisivi più incredibili che ci sia. E che riscuote un successo davvero impressionante. Sarà per la sua immensa bravura, ma anche incredibile professionalità e simpatia, fatto sta che, ad oggi, il buon Sebastiani è tra i volti del piccolo schermo nostrano più amati.

Leggi anche –> Dopo Non è la Rai la sua vita è cambiata radicalmente, vi ricordate di lei? Cosa fa oggi

Recentemente, l’abbiamo visto ad Arena Suzuki 60-70-80, attualmente è al timone di Soliti Ignoti e prossimamente lo vedremo, per il terzo anno consecutivo, alla guida della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Insomma, Amadeus è sempre al timone di programmi di successo. E lo è stato, sia chiaro, anche in passato. Come dimenticare, ad esempio, le edizioni del Festivalbar di cui è stato protagonista indiscusso. Ecco. A proposito di questo, ricordate com’era? Sappiamo benissimo che Amadeus ne è stato al suo timone dal 1993 al 1997. Ecco, ma voi ricordate com’era? Siamo incappati in un video dell’edizione del 1996 e siamo rimasti completamente impressionante da un ‘dettaglio’ particolare. Siete pronti a saperne di più? Ci pensiamo immediatamente!

Leggi anche –> Dal ‘Meneaito’ a ‘Mueve la Colita’, I Los Locos hanno fatto ballare generazioni intere: eccoli oggi

Amadeus al Festivalbar del 1996, lo ricordate com’era? Il dettaglio non sfugge

La carriera televisiva di Amadeus, lo sappiamo benissimo, è iniziata davvero tantissimi anni fa. Ed esattamente nel 1988. Dapprima come conduttore radiofonico, perché scoperto dal mitico Claudio Cecchetto, il buon Sebastiani esordisce sul piccolo schermo esattamente 33 anni fa. E, da quel momento, non si è mai più fermato.

Leggi anche –> È stato il mito degli anni ’70, ma cosa fa oggi Alan Sorrenti? In molti se lo saranno chiesti

Attualmente al timone di programmi di successo, è davvero impossibile dimenticare la sua incredibile conduzione del Festivalbar. A tal proposito, ricordate com’era esattamente 25 anni? Siamo riusciti a rintracciare un video che lo mostra nel 1996. E, vi anticipiamo, resterete davvero impressionati quando lo vedrete. Perché? Guardate un po’ qui:

Che, in tutti questi anni, Amadeus sia completamente rimasto identico, è indiscusso. Tuttavia, non possiamo fare a meno di porre la vostra attenzione su un particolare dettaglio. Avete visto i capelli? Molto probabilmente, moda di quegli anni, Amadeus si mostra con una chioma piuttosto lunga. Davvero incredibile, vero?