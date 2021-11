L’amatissima attrice si sposa: l’annuncio è arrivato in radio, gioia immensa per la coppia, che ha ufficializzato la relazione nel 2019.

Una notizia che è arrivata in modo davvero originale. Si, perché la famosissima attrice ha annunciato il fidanzamento ufficiale e il matrimonio in arrivo durante una trasmissione radiofonica!

Una gioia immensa per la coppia, insieme da un paio di anni. La notizia delle nozze era nell’aria già da un po’ e la conferma ufficiale è arrivata proprio ieri, martedì 2 novembre. In seguito i dettagli della dolcissima proposta ricevuta dalla star.

L’amatissima attrice si sposa: l’annuncio in radio è emozionante

Una storia d’amore ufficializzata qualche anno fa, che sta per avere uno splendo lieto fine. Matrimonio in arrivo per una delle attrici più amate del momento: Kristen Stewart sposerà presto la sua fidanzata Dylan Meyer. A fare la proposta è stata proprio quest’ultima!

A raccontare tutto è stata proprio l’attrice di Twilight, alla trasmissione radiofonica The Howard Stern Show. La Stewart ha raccontato i dettagli della proposta: “Ci sposiamo, lo faremo assolutamente. Volevo che fosse Dylan a farmi la proposta, quindi penso di aver tratteggiato molto distintamente ciò che volevo e lei lo ha colto.”

“È stata davvero carina, ha fatto tutto molto bene .Ci stiamo sposando, sta succedendo davvero”, esclama l’attrice, non trattenendo la gioia. Alla radio l’attrice spiga come è nato l’amore con Dylan, alla quale ha deciso di dichiararsi dopo sole due settimane: “Il giorno in cui l’ho incontrata sono saltate tutte le mie certezze. Ero tipo: “Dove sono stata e come ho fatto a non conoscerti?”. La dichiarazione è avvenuta in un bar, dove l’attrice le ha detto chiaramente di essere innamorata.

La coppia ha ufficializzato la storia nel 2019, dopo essersi conosciute ad una festa di amici in comune. Non possiamo che augurare loro tutta la felicità di questo mondo.