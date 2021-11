Dimenticarlo ne “Il tempo delle mele” è davvero impossibile: avete visto com’è diventato dopo 39 anni? Ne resterete impressionati!

È un vero e proprio cult del cinema, Il tempo delle Mele. Pubblicato nel 1980, la pellicola francese ha riscosso un successo davvero clamoroso . Ed ancora adesso, nonostante abbia ben 40 anni, continua a farlo. Spesso e volentieri, l’abbiamo visto in chiaro sul nostro piccolo schermo, ma, senza alcun dubbio, vi sarà anche capitato di vederlo tramite vecchie videocassette. Anche perché, diciamoci la verità, Il Tempo delle mele è una vera e propria leggenda.

Se in un nostro articolo vi abbiamo parlato della bellissima Vic e di come sia diventato a distanza di anni, adesso non possiamo fare a meno di parlare di lui: il bel Philippe! Protagonista indiscusso de Il tempo delle Mele 2, il giovane ha vestito i panni di colui che, dopo la delusione d’amore, ha fatto dimenticare a Vic il bel Mathieu. E le ha permesso di credere nuovamente nell’amore. Com’è diventato oggi, però, il suo attore? Ci pensiamo noi a dirvelo! Vi anticipiamo: ne resterete davvero meravigliati!

Com’è cambiato dopo Il Tempo delle mele? Eccolo: incredibile!

Nel corso de Il Tempo delle Mele, la bellissima Vic ha avuto due grandissimi amore: Mathieu, che poi non si è rivelato per nulla duraturo. Ed, in seguito, il bel Philippe. È proprio lui che, nella pellicola di continuo, fa innamorare la giovanissima protagonista. E, nonostante alti e bassi, le fa vivere una vera e propria favola d’amore.

Quello che, però, adesso vi chiediamo è: siete curiosi di sapere com’è cambiato in tutti questi anni il giovanissimo Philippe? Sono trascorsi esattamene39 anni dall’uscita della pellicola, ma com’è cambiato il suo protagonista principale? Ebbene: come ricorderete, i panni di Philippe sono stati vestiti dal mitico Pierre Cosso. Com’è diventato, però, dopo tutti questi anni? Ebbene: il suo cambiamento è stato davvero incredibile. E il motivo è piuttosto semplice! Nonostante siano passati quasi 40 anni, il bel Philippe è completamente rimasto identico! Insomma, è come se Pierre Cosso non fosse stato affatto dal corso degli anni in tutto questo tempo. Guardate un po’ qui:

Diteci la verità: non abbiamo ragione?