Le anticipazioni della seconda puntata di Storia di una famiglia perbene prevedono un colpo di scena: amara sorpresa per i De Santis.

Davvero avvincente questa nuova serie televisiva di Canale 5, vero? D’altra parte, non avevamo dubbi! A partire da Svegliati amore mio e Buongiorno mamma, serie televisive andate in onda nei mesi scors, fino a Luce dei tuoi occhi, il palinsesto Mediaset sta offrendo al suo pubblico dei prodotti davvero impressionanti.

Il viaggio di ‘Storia di una famiglia perbene’ è appena iniziato, eppure da quanto si apprende da alcune anticipazioni, sembrerebbe che sia pronto a regalare clamorosi colpi di scena sin dalla prossima puntata. Mercoledì 10 Novembre, salvo cambi improvvisi di palinsesti, andrà in onda la seconda puntata della serie tv. E, da quanto si legge dal web, sembrerebbe essere ricca di qualcosa di straordinario. Siete pronti a scoprire anche voi ogni cosa? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, si tratta di un’amarissima sorpresa per la famiglia De Santis.

Storia di una famiglia perbene, anticipazioni seconda puntata: colpo di scena clamoroso

È trascorsa poco meno di una settimana dall’inizio di Storia di una famiglia perbene, eppure sembrerebbe che la nuova serie televisiva sia pronta a regalarci dei colpi di scena davvero impressionante. O, perlomeno, è proprio questo che ci fanno capire le anticipazioni della seconda puntata. Cosa accadrà?

Da quanto si apprende, sembrerebbe che l’armonia della famiglia De Santis verrà molto presto compromessa. Purtroppo, infatti, il loro peschereccio sarà coinvolto in un rogo piuttosto disastroso. Non soltanto, infatti, verrà completamente distrutto, ma la serenità e la situazione finanziaria dei Dei Santis subirà un vero e proprio crollo. Cosa succederà? Questo è tutto da scoprire! Fatto sta che questo spiacevolissimo evento condizionerà anche la stessa Maria. I suoi genitori, purtroppo, non navigano più nell’oro. E la giovane non sa se questo può compromettere il suo futuro. Infine, da quanto si legge, sembrerebbe che la famiglia di Michele darà inizio ad una serie di contatti con la malavita albanese.

Insomma, una seconda puntata davvero imperdibile. Cosa ne pensate?