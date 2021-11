Beautiful, anticipazioni americane: torna un triangolo amoroso super acceso; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap opera americana.

Appassionati di Beautiful, tenetevi forte perché stanno per arrivare dei colpi di scena incredibili nell’amatissima soap americana. Nelle puntate attualmente in onda in Italia sta accadendo di tutto, ma le anticipazioni provenienti dagli Usa sono ancora più succulente. Come sappiamo, infatti, tra le riprese in America e la messa in onda in Italia passano circa 10 mesi: cosa sta per accadere? Ebbene, ci saranno dei ritorni clamorosi!

In quel di Los Angeles torneranno alcuni tra i protagonisti più amati della storia della serie televisiva e… nuovi ( o vecchi!) triangoli amorosi si formeranno. Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa accadrà nei prossimi mesi, siete nel posto giusto!

Triangolo amoroso in arrivo a Beautiful: le anticipazioni che arrivano dagli USA sono super interessanti

In Beautiful, si sa, i triangoli amorosi sono al centro della trama da sempre. Il più famoso degli ultimi anni è, senza dubbio, quello formato da Liam, Steffy e Hope: un triangolo che, vi anticipiamo, è tutt’altro che sfumato via! Ma non è di loro che vogliamo parlarvi. Sapete chi sta per fare il suo ritorno a Los Angeles?

Proprio lui, Deacon Sharpe, il padre di Hope! Inizialmente l’uomo si avvicinerà a Sheila Carter, ma in molti non hanno dubbi: Deacon si intrufolerà nuovamente tra Ridge e Brooke! Ricordiamo che, con quest’ultima, Deacon ha avuto una storia quando era legato alla figlia di Brooke, Bridget, e dalla loro relazione nacque proprio Hope. Il triangolo Deacon – Ridge – Brooke è pronto a riformarsi? Questo porterebbe alla nascita di un nuovo, storico, triangolo! Di chi parliamo?

Di quello formato da Ridge, Brooke e Taylor! Proprio così, la psichiatra tornerà nella serie, anche se con un volto diverso: non sarà più Hunter Tylo a vestire i panni dell’amatissimo personaggio. Se Deacon si avvicinerà a Brooke, Taylor avrebbe campo libero per riprendersi il suo ex marito. Quel che è certo è che la dottoressa tornerà super carica e determinata ad aiutare Steffy e le persone che ama.

Non ci resta che attendere qualche mese per scoprire tutti i dettagli e i colpi di scena in serbo per il pubblico. Noi non vediamo l’ora, e voi?