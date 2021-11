Brutte notizie per LDA: colpo di scena ad Amici 21, cosa è successo nella scuola più famosa della tv.

La ventunesima edizione di Amici è entrata ormai nel vivo. Il percorso degli allievi nella scuola prosegue, tra lezioni, prove e sfide. Tra i protagonisti assoluti di questa edizione c’è senza dubbio lui, LDA. Nome d’arte di Luca D’Alessio, è il terzo figlio del famoso cantautore napoletano Gigi D’Alessio. Il concorrente è molto apprezzato dal pubblico e dal suo maestro Rudy Zerby, ma per lui, nelle scorse ore, è arrivata una brutta notizia.

Una busta rossa è arrivata in casetta e il destinatario della comunicazione è proprio il giovane cantante. Scopriamo cosa è successo e quale è stata la reazione di LDA.

Amici 21, brutte notizie in arrivo per LDA: la busta rossa è proprio per lui

Arriva un duro ostacolo da superare per LDA, per continuare il sogno della scuola di Amici 21. Le buste rosse, si sa, non contengono buone notizie e, nel day time di ieri, ne è arrivata una proprio per il giovane napoletano. Ad inviare la comunicazione è stata proprio lei, Anna Pettinelli! L’insegnante non ha mai nascosto, sin dalla prima puntata, di non apprezzare il concorrente, che ha deciso di mettere in sfida!

“Sempre impreciso, di maniera nell’impostazione, neomelodico con spruzzatine di moderno, banalotto nei testi e con scarsa personalità nel comporre e cantare.” Queste le parole, piuttosto dure, che la Pettinelli ha utilizzato per definire LDA, che ha deciso di mettere in sfida con Ema, un ragazzo che ha visto ai provini. “Ha studiato piano e canto, ha una voce pazzesca, canta in maniera classica, ma è talmente intonato e potente che è riuscito ad impressionarmi.”

“Si lui è molto preciso, forte pure troppo, però io sono dell’idea che a volte è meglio una voce imprecisa che una voce noiosa”, ha commentato LDA dopo aver visto il video del suo sfidante. “Banalotto nei testi ma non ha letto neanche mezza parola di quello che scrivo. Non mi rispecchio in quello che dice, non voglio risultare presuntuoso, ma mi danno fastidio queste cose se poi non leggi o non dai attenzione a quello che uno fa.” Insomma, LDA non sembra essere affatto d’accordo con le parole di Anna. Anche la parola “neomelodico” ha infastidito il concorrente, che l’ha interpretata come una chiara frecciatina relativa al papà Gigi D’Alessio.

Riuscirà LDA a superare la sfida proposta da Anna Pettinelli e restare nella scuola? Non ci resta che attendere la prossima puntata per scoprire cosa accadrà.