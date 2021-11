Avete mai visto la sorella di Claudia Gerini? L’attrice ha mostrato una rara foto insieme a lei.

Attrice amatissima, Claudia Gerini ha una carriera alle spalle così ampia, che sarebbe difficile citare tutti i suoi importanti lavori. E’ entrata a far parte del mondo dello spettacolo fin da giovanissima. Ha vinto il concorso Miss Teenagers e subito dopo sono arrivati i primi spot televisivi.

Ha iniziato a recitare nel film Roba Da ricchi, nel ruolo della figlia di Lino Banfi. Negli ultimi mesi è stata impegnata con gli spot per la pasta De Cecco. Con lei anche l’amatissimo attore turco, Can Yaman. L’attrice è molto attiva sui social. Proprio negli ultimi giorni, è molto impegnata. Ha riportato, infatti, la notizia che tutti attendevano. Dall’11 novembre, sarà al cinema, con il film Per tutta la vita, insieme all’attore Paolo Kessisoglu. Interpretano Mark e Viola, marito e moglie che, si troveranno a fare i conti con un matrimonio non valido. Ma sempre sui social, ha pubblicato uno scatto che ha subito catturato l’attenzione: avete mai visto sua sorella? Resterete senza parole, perchè sono bellissime insieme, e hanno una somiglianza pazzesca.

Claudia Gerini, avete mai visto sua sorella Romina? Somiglianza impressionante

Claudia Gerini, pochi giorni fa, ha informato i suoi migliaia di follower che dall’11 novembre sarà al cinema. Nel Film Per tutta la vita, l’attrice recita insieme a Paolo Kessisoglu. Interpretano Mark e Viola, marito e moglie, sposati da cinque anni. Ma che, dopo tanto tempo, si troveranno a fare i conti con un matrimonio non valido e quindi, da rifare.

Sappiamo che, la Gerini è sempre impegnata, pronta a sorprenderci con nuovi personaggi e nuovi progetti. Nell’ultimo anno, è stata la protagonista, insieme a Can Yaman, attore turco, dello spot della pasta De Cecco. Seguitissima ma soprattutto attivissima sui social, mostra spesso i vari step di un lavoro. Ma nelle ultime ore, a catturare l’attenzione dei follower, è stata una foto. Claudia ha pubblicato uno scatto insieme a sua sorella Romina e subito l’occhio è caduto su quel ‘dettaglio’. Di cosa stiamo parlando? Osservate qui:

L’avete notato? C’è da dire in primis che l’attrice e sua sorella sono bellissime, ma dobbiamo anche dire che si somigliano moltissimo. Hanno lo stesso sguardo, e anche le labbra, sono uguali, non trovate? Qui, le vediamo insieme, impegnate sicuramente in un nuovo progetto.