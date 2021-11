GF Vip, le ciabatte indossate da Sophie non sono passate inosservate: sapete quanto costano?

Siamo nel vivo del gioco. Il Grande Fratello Vip è arrivato alla sua sesta edizione. Alla conduzione, anche quest’anno, Alfonso Signorini. Ad affiancarlo, invece, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, che, non mancano di dire quello che pensano.

Tutti i concorrenti stanno catturando l’attenzione del pubblico, ognuno per motivi diversi. Sophie Codegoni sicuramente non passa inosservata. Ex tronista di Uomini e donne, è arrivata al Gf Vip, e già si è trovata più volte protagonista di alcune clip. In puntata, la concorrente sfoggia look molto belli, eleganti e sensuali, ma anche durante il giorno, è sempre attenta al sua aspetto. Spesso, indossa ciabatte molto casual. Non è la prima volta che le vediamo, perchè le abbiamo viste indossare anche a Chiara Ferragni, anzi, è stata proprio lei a lanciarle. Ma qual è il costo? Scopriamolo insieme.

Gf Vip, Sophie indossa spesso queste ciabatte: sapete quanto costano?

Abbiamo conosciuto Sophie Codegoni ad Uomini e donne. Nella trasmissione di Maria de Filippi è stata la tronista. Il suo percorso finito bene, con la scelta di Matteo, si è poi concluso, fuori dagli studi, in modo diverso. Dopo poche settimane, la coppia si è lasciata. Oggi, l’x tronista sta catturando l’attenzione nel reality.

In puntata la vediamo sempre con questi look molto eleganti e sensuali, e anche durante il giorno veste sempre molto casual. Spesso, indossa le ciabatte che vi abbiamo mostrato in alto. Non è la prima volta che le vediamo, perchè, molti sicuramente lo sanno, sono proprio le ciabatte lanciate da Chiara Ferragni. Ma quanto costano?

Precisiamo che, queste ciabatte sono le Yeezy Slides, sandali in gomma con la punta aperta disegnate da Kanye West. Il prezzo di lancio era di circa 55 dollari, 47 in euro, ma dopo il boom, molte sono state vendute anche a prezzi esorbitanti, tanto da superare i 1000 euro. Oggi, però, possono essere acquistate a prezzi minori. Per esempio, le ciabatte color sabbia indossate da Sophie, possono essere comprate a circa 300-400 euro.