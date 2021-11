Gf Vip: Francesca Cipriani, il suo fidanzato e il regalo da 2 milioni di euro

Il fidanzato di Francesca Cipriani, concorrente del GF VIP, le ha promesso un regalo da 2 milioni di euro: ecco di cosa si tratta

Nella casa più spiata d’Italia abbiamo imparato a conoscere Alessandro, il fidanzato della Cipriani. Quello che non sapete, però, è che Alessandro ha fatto una promessa da 2 milioni di euro alla sua fidanzata. Un regalo veramente da urlo, che probabilmente consegnerà appena terminata l’esperienza nel reality show di Canale 5.

LEGGI ANCHE: Francesca Cipriani, avete notato i suoi occhiali al GF Vip? Sono irresistibili: il loro prezzo è da urlo

GF VIP, il fidanzato di Francesca Cipriani e il regalo da 2 milioni di euro

Francesca Cipriani è una delle concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La donna ha deciso di partecipare nuovamente al reality show che l’ha resa famosa. Prima di entrare nuovamente nella casa più spiata d’Italia, la Cipriani ha partecipato ad altri reality show, tra cui “La Pupa e il Secchione” e “L’Isola dei Famosi”.

Durante la sesta edizione del GF VIP, la Cipriani ha dichiarato di aver trovato l’amore. L’ex protagonista de “La Pupa e il Secchione”, parlando con le altre coinquiline, ha rivelato: “Io ero single da un bel po’ di anni, non cercavo nulla. Ormai mi ero arresa. Ero diventata molto diffidente dopo tutte le batoste, non avevo più voglia di perdere tempo”. Quando sembrava finita, la Cipriani ha incontrato Alessandro.

LEGGI ANCHE: Gf Vip, Francesca Cipriani ha trovato l’amore: chi è il suo fidanzato, lo scatto insieme è meraviglioso

Per conquistare la Cipriani, Alessandro le avrebbe fatto una promessa assai importante, oltre che molto molto costosa. Secondo il settimanale Oggi, l’imprenditore avrebbe promesso di regalare alla gieffina una casa da due milioni di euro nel centro di Milano. Una promessa davvero importante, ma riuscirà a mantenerla? Il settimanale pare essere un po’ titubante.

LEGGI ANCHE: Non tutti conoscono questo retroscena su Francesca Cipriani: l’avreste mai detto?

Ovviamente – per il bene della Cipriani – speriamo che la sorpresa possa andare in porto. In ogni caso siamo sicuri che Francesca deciderà lo stesso di sposare il suo fidanzato. Nella casa ha dimostrato di provare un amore spasmodico per Alessandro. La gieffina non riusciva proprio a staccarsi dal suo partner, nonostante questo sia rimasto per circa una settimana nella casa più spiata d’Italia.