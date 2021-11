Gianmaria Antinolfi, perché suo fratello ha un cognome diverso e cosa fa nella vita

Gianmaria Antinolfi, scopriamo insieme perché suo fratello ha un cognome diverso e cosa fa nella sua vita: l’avreste mai detto?

Continua a far parlare di sé, Gianamaria Antinolfi. Entrato a far parte della casa del GF Vip nel corso di una delle sue prime puntate, il bel imprenditore campano ha saputo catturare facilmente l’attenzione su di sé. E l’ha saputo fare, sia chiaro, non soltanto per la sua precedente relazione con Soleil Sorge, ma anche per il suo forte interesse nei confronti di Sophie Codegoni e il suo carattere.

Nel corso di questi quasi due mesi del GF Vip, abbiamo avuto l’opportunità di conoscere Gianmaria Antinolfi a trecentosessanta gradi. Non soltanto, infatti, l’abbiamo conosciuto caratterialmente, ma abbiamo avuto la possibilità di conoscere anche la sua famiglia. Impossibile, infatti, dimenticare il videomessaggio fattogli recapitare dalla sua splendida mamma. Oppure, la visita a sorpresa di suo fratello Francesco. A tal proposito, sapete perché il giovane ha un cognome diverso? E, soprattutto, di che cosa si occupa nella sua vita? Siete pronti a scoprire ogni cosa su di lui? Ci pensiamo immediatamente.

Cosa fa e perché il fratello di Gianamaria Antinolfi ha un cognome diverso

Senza alcun dubbio, il suo ingresso in casa non è assolutamente passato inosservato. Stiamo parlando proprio di lui: Francesco Perillo, nonché fratello di Gianmaria Antinolfi. Entrato nel corso di una diretta per una sorpresa all’imprenditore campano, il simpaticissimo Francesco ha saputo catturare l’attenzione di molte donne per il suo incredibile fascino. Cosa sappiamo, però, su di lui?

Forse non tutti lo sanno, ma il fratello di Gianmaria Antinolfi ha intrapreso un’altra strada rispetto a quello dell’imprenditore. Da quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che il giovane Francesco sia uno stimato odontoiatra. E che lavori presso lo studio fondato da suo padre. Ma non solo. Probabilmente non ci avete fatto caso, ma i due giovanissimi napoletani hanno due cognomi diversi. Perché? Sul web, si legge che Francesco sia nato dalla relazione di sua madre, la stessa di Gianmaria, con Achille Perillo, affermato odontoiatra campano scomparso nel 2019.

I due giovanissimi ragazzi sono unitissimi ed affiatatissimi. E questo ce lo conferma anche il fatto che Gianmaria, appena visto suo fratello, non ha trattenuto la sua emozione.