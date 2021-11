L’indiscrezione sconvolge tutti: l’attrice è pronta a dire addio all’amatissima serie tv? Tutti di stucco

Grande dispiacere per i fan della seguitissima serie: dopo anni di successo, l’attrice protagonista potrebbe abbandonare il suo personaggio.

Un abbandono che, se dovesse verificarsi, lascerebbe i fan con l’amaro in bocca: l’attrice che da 10 anni presta il volto alla protagonista della famosissima serie tv potrebbe lasciare definitivamente il ruolo che tanto abbiamo amato.

E’ Di Più Tv a riportare le voci circolate nelle ultime ore su questa ipotetica novità che riguarderebbe la settima stagione annunciata in queste settimane. Parliamo di Che Dio ci aiuti, grandissimo successo di Rai 1 in onda dal 15 dicembre 2011.

Elena Sofia Ricci potrebbe quindi aver deciso di dire addio alla cara Suor Angela, ruolo entrato sin da subito nel cuore del pubblico. Era stata Valeria Fabrizi, che interpreta Suor Costanza, ad annunciare il ritorno della serie nel 2022, confermando quindi la propria presenza.

Sulla Ricci invece non si hanno ancora certezze. Pare però che non si tratterebbe di un abbandono improvviso: Suor Angela ci sarebbe nelle prime puntate della nuova stagione per poi lasciare il convento. “La Ricci ha chiesto espressamente alla produzione di prepararsi al suo addio. Un addio che sarà graduale, anche perché Suor Angela non può sparire dall’oggi al domani, senza spiegazioni”, si legge sulle pagine di Di Più Tv.

L’attrice Elena Sofia Ricci dirà addio a Suor Angela? Chi potrebbe sostituirla nella serie

Stando a quanto trapelato, Suor Angela non sarebbe sostituita da un personaggio nuovo per il pubblico come accaduto per Don Matteo dove, dopo l’addio di Terence Hill, Raoul Bova entrerà nella fiction con un personaggio mai visto prima.

Nella serie ambientata nel convento delle suore, potrebbe essere un altro personaggio già molto amato dai telespettatori, Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi, a prendere il posto di Suor Angela dopo aver preso i voti.

Che ve ne pare di questa ipotesi?