La clinica della pelle, Lorraine racconta il suo immenso dolore: nello studio della dottoressa Craythorne fa una scoperta clamorosa, cos’è successo.

Protagonista della prima puntata della sua seconda stagione, Lorraine si è presentata dinanzi alle telecamere de La clinica della pelle. E, non nascondendo affatto la sua emozione, non ha potuto fare a meno di raccontare il suo dolore. “Mi vergogno così tanto”, ha detto la donna.

Quando si è presentata allo studio della dottoressa Emma Craythorne, Lorraine ha immediatamente spiegato il suo problema. E come questo, purtroppo, abbia fortemente condizionato la sua sicurezza e le sue giornate. La donna, infatti, ha raccontato di soffrire di melasma. E che proprio per questo motivo il suo viso e il suo corpo era coperto di macchie nere. “Le odio con tutto il cuore, sono orribili”, ha detto Lorraine. Rivelando, inoltre, di sentirsi spesso a disagio a causa di questo suo problema. E di essere solita a mascherare le macchie con abbondante trucco. Quello che, però, la donna non sa è che quello che lei reputava melasma, non lo è assolutamente! Una scoperta davvero clamorosa, non c’è che dire! Scopriamo, però, tutti i dettagli!

Lorraine a La clinica della pelle: scoperta choc, non lo avrebbe mai immaginato

Appena accolta nello studio della dottoressa Emma Craythorne, Lorraine ha raccontato il suo problema. Ed ha rivelato di soffrirne da circa 10 anni fa. Quando se n’è accorta in vacanza per puro caso. Col passare del tempo, però, la situazione non è affatto migliorata, bensì peggiorata. E, ad oggi, è diventata del tutto insostenibile.

A La clinica della pelle, Lorraine ha raccontato di soffrire di melasma. In realtà, come dicevamo precedentemente, non è affatto così! Alla dermatologa, la donna ha svelato di esserle stato diagnosticato il diabete di tipo 2. È proprio in questo preciso istante che la dottoressa ha avuto un’illuminazione. Ed ha rivelato alla sua paziente che quello che lei ha definito melasma, altro non è che ‘acantosi nigricans’. Ovvero, una malattia della pelle che si genere in conseguenza al diabete di tipo 2. Il trattamento conseguito è stato davvero semplicissimo: Lorraine ha applicato diversi tipi di pomate. E, dopo essere ritornato allo studio dopo 4/6 settimane, si è sottoposta ad una seduta di laser ad anidride carbonica.

Il risultato è stato davvero stupefacente! Dopo 6 mesi, infatti, la pelle è decisamente migliorata!