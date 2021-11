In Love Me Licia era Satomi, oggi la sua vita è totalmente diversa: resterete sbalorditi rivedendolo 35 anni dopo

Impossibile dimenticarlo come Satomi nel telefilm Love Me Licia: non avete idea di come sia cambiata la sua vita a 35 anni di distanza.

Era l’autunno del lontano 1986 quando su Italia 1 ebbe inizio l’iconica serie tv Love Me Licia, ispirata al cartone animato giapponese Kiss Me Licia. Un’idea destinata a tradursi in un vero e proprio cult televisivo, visto che ancora oggi se ne parla e i suoi personaggi sono ricordati ovunque.

Impossibile dimenticare soprattutto i look molto anni ’80 sfoggiati dagli attori in tutti gli episodi. A proposito di attori, come tutti sanno Licia era interpretata da Cristina D’Avena, ancora oggi molto amata dal pubblico, e nei panni di Mirko c’era l’attore napoletano Pasquale Finicelli di cui vi abbiamo parlato in un nostro articolo precedente.

C’era poi un altro componente della storica band dei Bee Hive che nella trama ebbe molta importanza: ricordate Satomi, tastierista del gruppo e migliore amico di Mirko col quale inizialmente si contenderà l’amore di Licia?

Se nell’anime nipponico i disegnatori pensarono bene di affibbiargli una chioma viola e vaporosa, nel telefilm italiano gli sceneggiatori optarono per una parrucca parecchio vistosa, destinata a restare impressa nella mente di tutti noi.

A prestare il suo volto a Satomi fu un attore nato a Roma da genitori americani, entrambi attori. Sebastian Harrison, questo il suo nome, oggi ha una vita molto diversa da allora. Scopriamo che fine ha fatto dopo il clamoroso successo di Love Me Licia!

Love Me Licia, vi ricordate di Satomi? Cosa ha fatto dopo la serie e dove vive

Love Me Licia non è stata la sua unica esperienza come attore: in Italia ha recitato anche in alcuni film e serie tv degli anni ’80 come “Fratelli D’Italia” e “Classe di Ferro”. Poi ha cominciato ad allontanarsi dal mondo dello spettacolo, ma cosa fa oggi?

Leggi anche—————->>>Cristina D’avena, inaspettata aspirazione: qual era il suo grande sogno

Ebbene, il caro Satomi è tornato in America ed ha conseguito la laurea all’Università di Los Angeles. Ha poi aperto un’azienda, la Cellular Abroad. Oggi vive a Malibu, in California. Questa è una sua foto abbastanza recente in cui si può vedere quanto sia rimasto simile ai tempi in cui le ragazzine d’Italia lo ricorrevano dappertutto.

Che nostalgia!