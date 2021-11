Matrimonio in vista per Federica Pellegrini: sapete quanto costa l’anello?

Matrimonio in vista per Federica Pellegrini e Matteo Giunta: sapete quanto costa l’anello? Cifra da capogiro.

“Sono un ragazzo fortunato, ha detto si!”. Queste la parole che Matteo Giunta ha accompagnato al meraviglioso scatto postato qualche giorno fa sui suoi social: presto sposerà la sua Federica Pellegrini! Uno scatto in cui si vedono i loro volti super felici e sorridenti, ma l’attenzione dei fan cade anche su altro… Avete visto lo splendido anello di fidanzamento?

Un gioiello che lascia tutti senza fiato per la bellezza. Lo scatto posato da Federica Pellegrini lascia intuire il brand del gioiello e, quindi, il prezzo: cifra da capogiro. Scopriamo i dettagli.

LEGGI ANCHE —–>Elisabetta Gregoraci vola a Dubai: hotel da sogno, sapete quanto costa una notte lì?

Federica Pellegrini pronta per il matrimonio con Matteo Giunta: quanto costa l’anello di fidanzamento

Federica Pellegrini e Matteo Giunta stanno per diventare marito e moglie! Lo splendido annuncio è arrivato attraverso i social della coppia, super felice di comunicare la notizia a fan e amici. Sul profilo di Matteo un selfie in primo piano, mentre la campionessa di nuoto ha mostrato l’attimo in cui il suo futuro marito si è inginocchiato, con la scatoletta dell’anello aperta. Una proposta di matrimonio dolcissima, nella incantevole cornice di Venezia. E, a proposito di scatoletta, il colore verde non lascia spazio a dubbi.

Come riporta Fanpage.it., si tratta di un gioiello di Tiffany&Co. , famosa gioielleria newyorkese. Dalla foto non è semplice capire di quale modello si tratta, mas i tratta di un anello con montatura in platino e diamante in taglio brillante. Secondo Fanpage, Potrebbe essere il modello True, uno degli ultimi lanciati, o di un Tiffany Setting, l’anello di fidanzamento più famoso al mondo. Quello che vi lascerà di stucco è il prezzo: per entrambi i modelli si superano i 42 mila euro!

Non ci resta che attendere news sulla data di questo evento speciale. Non possiamo che unirci ai tantissimi che hanno rivolto alla coppia i migliori auguri per una vita felice insieme.