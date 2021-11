Interpreta Michele, da adulto, in Storia di una famiglia perbene: ricordate dove abbiamo già visto l’attore?

Storia di una famiglia perbene è una fiction di canale 5 che vede al centro della trama due giovani, appartenenti a due famiglie di diversa estrazione sociale. Da una parte c’è Maria De Santis, figlia di Teresa e Antonio. La madre ha subito per anni la prepotenza del marito, sia verso di lei sia nei confronti dei suoi figli. Dall’altra, c’è Michele Straziota, figlio di Don Nicola, un trafficante temuto da tutti.

I due giovani scappano insieme, ma si perderanno, per trovarsi nuovamente a Bari, negli anni novanta. Michele, in versione adolescente, è interpretato da Andrea Arru, mentre, in versione adulta da Carmine Buschini. Quest’ultimo è un attore molto conosciuto, ha interpretato già diversi personaggi: ricordate dove l’abbiamo visto? Impossibile dimenticarlo nella famosa serie tv di Rai 1.

E’ Michele in Storia di una famiglia perbene: dove abbiamo già visto l’attore?

Michele Straziota in Storia di una famiglia perbene è interpretato da due attori diversi. Andrea Arru interpreta il giovane in versione adolescente, mentre in versione adulta è Carmine Buschini ad interpretarlo.

Buschini è un attore già molto noto. Negli ultimi tempi lo stiamo vedendo in una serie di successo, ma già in passato abbiamo avuto modo di apprezzarlo. Ricordate dove l’abbiamo già visto? A soli 17 anni, è stato scelto per interpretare Leo nella fiction Rai Braccialetti Rossi. Impossibile dimenticarlo in questa bellissima fiction, ha lasciato proprio il segno! Ma Carmine ha anche recitato ne Il capitano Maria, fiction poliziesca, nel film Liberi di scegliere, in Mentre ero via.

Nel 2020 prende parte alla miniserie televisiva La guerra è finita. Negli ultimi tempi, invece, è impegnato nella serie Cuori, in onda la domenica in prima serata. E adesso, lo vedremo nella nuova fiction di canale 5, Storia di una famiglia perbene, nei panni di Michele Straziota, in versione adulta. Carmine Buschini, nonostante la giovane età, l’attore ha 25 anni, ha già alle spalle una carriera con tanto ruoli e tutti diversi. Siamo sicuri che, anche questa volta, non deluderà le aspettative del pubblico.