Paola Perego, triste confessione: “È successo la prima volta a 16 anni”

La conduttrice Paola Perego si è lasciata andare ad una triste confessione: “La prima volta è successo a 16 anni”, ecco le sue parole

Nel corso dell’intervista rilasciata nella trasmissione televisiva, la Perego si è lasciata andare ad una confessione che ha spiazzato veramente tutti, compresa la conduttrice del programma. In questo articolo vi riportiamo le parole della Perego che racconta il suo incubo vissuto da ragazza.

Triste confessione di Paola Perego: le sue parole

Paola Perego è una famosa conduttrice televisiva. Ha iniziato a lavorare come modella da giovanissima, prima di vestire le vesti di conduttrice. Ha esordito su Italia 1 con Autostop, programma televisivo condotto insieme a Marco Columbro. Il successo è arrivato negli anni novanta, quando è approdata in Rai conducendo molteplici contenitori televisivi di Rai 2 come Mattina 2, Pomeriggio in famiglia o Mattina in famiglia.

A Mediaset ha invece condotto Forum e il reality show de La fattoria. Negli ultimi è invece tornata in Rai, dove ha condotto Non disturbare e Il filo rosso. Attualmente è impegnata con Citofonare Rai 2, programma condotto in coppia a Simona Ventura.

Di recente, la conduttrice è stata ospite del programma “Storie italiane“, condotto da Eleonora Daniele su Rai 1. Nello studio della Daniele, la conduttrice televisiva ha raccontato il suo incubo vissuto per circa trent’anni. “La prima volta è successo a 16 anni“, racconta la Perego, spiazzando letteralmente la conduttrice di “Storie italiane” e il pubblico.

La conduttrice ha sofferto di attacchi di panico per circa trent’anni ed ha dichiarato di esserne uscita solo grazie ad un lavoro fatto su se stessa e ovviamente all’aiuto di un buon medico. “Sembrava che qualcuno mi soffocasse” – racconta la Perego – “Le emozioni non sono mai nell’immediato, riguardano cose irrisolte e credo che la famiglia di origine c’entri sempre qualcosa”. Gli attacchi di panico sono durati circa 30 anni e la conduttrice descrive quel periodo come “periodo di buio da panico e ansia”. La conduttrice confessa di essere arrivata addirittura a compiere atti di autolesionismo perché voleva essere curata in qualche modo.