Patti è stata una delle protagoniste indiscusse di Camera Cafè, la ricordate? Rivederla oggi dopo ben 9 anni vi lascerà a bocca aperta!

Dimenticarci di Camera Cafè è davvero impossibile! In onda a partire dal 2003, l’amatissima sit com dei canali Mediaset raccontava le storie di alcuni impiegati di un’azienda che, dinanzi alla macchinetta del caffè, davano origine ai divertentissimi e simpaticissimi siparietti.

Tra i tantissimi protagonisti che abbiamo conosciuto nel corso di Camera Cafè, oltre che Luca e Paolo, non possiamo fare a meno di dimenticarci di lei: la simpaticissima Patti! Entrata a far parte della sitcom sin dalla sua prima puntata, la giovane è stata una delle vere e proprie protagoniste indiscusse. E, con il suo humor, la sua simpatia e le sue battute, ha saputo far ridere milioni e milioni di telespettatori. Ad oggi, però, cosa fa? Correva esattamente il 2017 quando, seppure a malincuore, Camera Cafè ha salutato il suo amatissimo pubblico, ma siete curiosi di sapere com’è cambiata la vita della ‘sua’ Patti? Scopriamo insieme ogni cosa.

Ricordate Patti di Camera Cafè? Eccola oggi dopo 9 anni

La simpaticissima segretaria Patti, come dicevamo precedentemente, è stata una delle protagoniste indiscusse di Camera Cafè. Nel cast fisso dalla prima stagione fino alla quinta, l’attrice ha saputo catturare l’attenzione di tutti per la sua incredibile simpatia. Siete curiosi, però, di sapere com’è cambiata la sua vita oggi?

Sono trascorsi esattamente 9 anni da quando Patti ha salutato il pubblico di Camera Cafè e la sit-com, ma siete curiosi di sapere cosa fa oggi?Ebbene: nella ‘realtà’, la simpaticissima attrice che ha vestito i panni della dolce D’Imporzano si chiama Debora Villa. Ed oggi continua a fare quello che a lei è sempre piaciuto fare: recitare! Da quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che tra pochissimo inizierà un suo nuovo spettacolo teatrale. Inutile dirvi, infine, che sui social è amatissima. Ed è proprio qui che, spesso e volentieri, si diletta a condividere ritratti di vita quotidiana!

A noi piacerebbe tanto vederla sul piccolo schermo! A voi?