Roberta Bruzzone, chi l’avrebbe mai detto: il dettaglio che pochi conoscono sulla criminologa più famosa della tv

La criminologa Roberta Bruzzone non ha certo bisogno di presentazioni, ma forse c’è un particolare di lei che non conoscete: sorprendente!

E’ da molti anni uno dei personaggi che destano maggiore curiosità in tv: bella, preparatissima, competente e molto decisa, Roberta Bruzzone ha sempre colpito tutti. La criminologa più famosa d’Italia rappresenta la perfetta sintesi della donna moderna, la cui femminilità non è certo un ostacolo nel dimostrare il suo valore come professionista.

Leggi anche—————>>>Chi è Roberta Bruzzone: età, vita privata e carriera della criminologa italiana

Interpellata per i casi di cronaca nera più intricati, esprime le sue convinzioni senza esitazione mostrando di avere sempre le idee ben chiare. Laureata e specializzata in Psicologia e Psicopatologia Forense, è stata anche conduttrice delle tre stagioni di Donne mortali su Real Time.

Docente di Psicologia Investigativa, Criminologia e Scienze Forensi dell’Universita’ LUM Jean Monnet di Bari e del Master di I Livello in Criminologia Investigativa presso l’Università degli Studi Niccolò Cusano, dal 2017 è una presenza fissa a Ballando con le stelle. Nello show condotto da Milly Carlucci infatti delinea i profili psicologici dei concorrenti.

Pensate che sia finita qui? Neanche per sogno! Roberta Bruzzone coltiva molte passioni nella vita, resterete di stucco quando vi sveleremo di cosa si tratta!

Roberta Bruzzone, così non eravate abituati a vederla: spunta un particolare che stupisce i fan della criminologa

Oltre ad aver scritto diversi libri tra cui “Chi è l’assassino. Diario di una criminologa” e “Segreti di famiglia. Il delitto di Sarah Scazzi. Le prove, i depistaggi e le lacrime di plastica” la Bruzzone è appassionata di moto come suo marito Massimo Marino e anche di musica rock.

Leggi anche————–>>>Roberta Bruzzone, chi è suo marito: curiosità sul coniuge della criminologa più famosa d’Italia

L’anno scorso ha fondato insieme al coniuge e ad alcuni amici la band dei RockRiders, con cui ha inciso il singolo scritto dal marito “È troppo tardi ormai”. Un brano che tratta della violenza sulle donne, tema di cui si occupa approfonditamente da anni.

E voi vi sareste mai aspettati questo dettaglio sulla bravissima criminologa?