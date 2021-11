Come dimenticare la spaventosa Samara nel film ‘The ring’: sapete com’è diventata oggi la sua attrice? Non lo immaginereste mai!

Tutti hanno visto, anche solo una volta, il film The Ring. E tutti, ne siamo certi, si sono letteralmente impressionati quando hanno avuto modo di vedere le scene in compare Samara. La ricordate?

Piccolissima, con indosso una tunica bianca, bianca di carnagione e lunghi capelli neri che coprivano il suo viso erano alcuni elementi che caratterizzavano la spaventosa Samara di The Ring. E che, ancora oggi, fanno terrore a tutti! Vi siete mai chiesti, però, dietro all’aspetto terrificante della bambina chi si nascondeva? Ebbene! Sappiamo benissimo che, dopo l’incredibile successo del primo capitolo, il film ha avuto ben due prosiegui. In questo nostro articolo, però, vogliamo concentrarci sulla ‘prima’ Samara. Su quella, passateci il termine, che ha sperimento il film. Sono trascorsi esattamente 19 anni dall’uscita del film, ma siete curiosi di sapere com’è diventata oggi? Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che all’epoca della pellicola, l’attrice che ha vestito i panni di Samara avesse poco più di 10 anni. Ad oggi, quindi, com’è? Scopriamolo insieme!

Ricordate Samara del film The Ring? Com’è diventata oggi: è incredibile

Avete visto anche voi il film The Ring e vi siete chiesti chi è colei che ha interpretato il ruolo di Samara? Ebbene: questo è proprio l’articolo fatto su misura per voi!

A vestire i panni di Samara nella prima pellicola del film, è stata proprio lei: Daveigh Chase. Esordita nel mondo del cinema quando aveva soltanto 11 anni come doppiatrice, l’attrice ha fatto la sua prima esperienza sul set di The Ring. Ed ha conquistato tutti. Pensate, la sua interpretazione è stata talmente infallibile che le è valsa anche il premio come ‘miglior cattivo’ agli MTV Awards del 2003. Insomma, davvero incredibile, non c’è che dire! Voi, però, l’avete mai vista nella realtà? Ci pensiamo immediatamente!

Insomma, è davvero bellissima! Avreste mai immaginato che, dietro ad uno personaggio così spaventoso e terrificante, si nascondesse una bellezza del genere? Noi assolutamente no! È davvero incredibile!