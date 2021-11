Scintille in diretta ad All Together Now: battibecco tra i due cantanti

Scintille in diretta ad All Together Now: il battibecco tra i due cantanti è scoppiato durante la prima puntata.

Domenica 31 ottobre è iniziata la nuova edizione di All Togheter Now. Il format, condotto da Michelle Hunziker, ha conquistato già nelle precedenti edizioni il pubblico. Sicuramente, sarà ancora un successo. I giudici sono Anna Tatangelo, J-Ax, Rita Pavone e Francesco Renga.

Durante la prima puntata, c’è stato un battibecco tra i due cantanti. La scintilla è scoppiata dopo l’esibizione di un’artista. Un botta e risposta che è stato al centro dell’attenzione. Ma cosa è successo esattamente? Entriamo nei dettagli.

All Together Now, scintille in diretta tra i due cantanti: scatta i battibecco, cos’è successo

La prima puntata di All Together Now è stata un successo. Michelle Hunziker, nuovamente al timone del format, sa sempre come conquistare i telespettatori. La sua spontaneità piace proprio tanto. Ma come abbiamo accennato, durante la prima puntata del format tanto amato, c’è stato un colpo di scena, se così vogliamo chiamarlo.

Tra i due giudici è scattata la scintilla. Ma cos’è successo e di chi stiamo parlando? Tutto ha avuto inizio, durante l’esibizione della giovane Priscilla Cattaneo. Il rapper Pedar, presente nel ‘Muro’, non si è alzato, e per questo, è stato chiamato in causa da Michelle Hunziker. La conduttrice ha domandato il motivo. Quando l’artista è intervenuto, non ha tolto gli occhiali da sole indossati. A questo punto, Anna Tatangelo è intervenuta: “Tutti noi abbiamo un ruolo qui dentro. In primis dovresti levarti gli occhiali, perché A stiamo al chiuso e B stai parlando con una ragazza che si è esibita… “. Pedar ha dato ragione alla cantante, ma dopo questo momento, ha preso parola J-Ax.

“Io mi sono sentito dire una vita perché non mi toglievo il cappello o gli occhiali. Ognuno ha il diritto di indossarli. lo metto sempre l’occhiale in tv, non vuol dire che non rispetto la gente.”, ha detto il rapper. La Tatangelo, però, ha spiegato che è una questione di rispetto. In questo botta e risposta è intervenuta Michelle, riportando la quiete e invitando a procedere con l’esibizione successiva.