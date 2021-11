“Al Bano era geloso”: la dichiarazione scottante arriva solo ora, riguarda Romina Power

La reazione di Al Bano geloso di Romina Power all’epoca del loro fidanzamento: l’episodio raccontato al settimanale Di Più.

Dopo la sorprendente confessione di Romina Power durante la puntata di Verissimo di domenica 24 ottobre in cui aveva ammesso che Al Bano non era stato il suo primo amore, al riguardo arriva il racconto di un retroscena inedito.

L’ex moglie di Al Bano Carrisi aveva rivelato ai microfoni di Silvia Toffanin che il suo primo amore è stato il principe Stash Klossowski de Rola. Era il 1966, Romina aveva appena 16 anni e lui 25. Al settimanale Di Più proprio il principe ha rilasciato un’intervista nella quale racconta quel loro amore così giovane e spensierato vissuto all’epoca dei figli dei fiori.

Leggi anche————->>>Romina Power, sapete chi è stato il suo primo fidanzato? Incredibile scoperta!

“Eravamo giovani e spensierati. Frequentavano il jet-set internazionale, ma facevamo tante feste da ‘figli dei fiori’, che all’epoca spopolavano. Poi passavamo anche tanto tempo da soli, serate romantiche in cui sognavamo un futuro insieme”, racconta il musicista aggiungendo, tra l’altro, che avevano pensato anche di sposarsi.

Fu lui poi a mettere fine alla loro storia, ma quando tempo dopo cercò di riavvicinarsi a Romina, la reazione di Al Bano fu molto decisa. Guardate cosa accadde.

Al Bano gelosissimo di Romina Power: la dura reazione del cantante

Nato nel 1942 a Berna, Stash Klossowski de Rola è figlio del pittore Balthus e della modella Antoinette de Watteville. Molti lo ricorderanno come il percussionista dei Bobby Clark’s Noise.

Leggi anche————->>>Al Bano, clamoroso: c’entra il GF Vip, è la prima volta che ne parla

A Di Più il principe ha raccontato un episodio in cui ebbe occasione di emergere tutta la gelosia di Al Bano nei confronti della donna amata. Quando, dopo la fine della loro relazione Stash provò a cercare di nuovo la Power, al telefono gli rispose il cantautore di Cellino San Marco: “Sapeva di me e di Romina, si irritò: ‘Perché cerchi la mia ragazza? Dimenticala e lasciaci in pace, altrimenti finisce male’, mi disse bruscamente. Era molto geloso”. Oggi Stash e Romina sono amici e condividono diversi interessi come quello per le filosofie orientali.

Un temperamento passionale e deciso quello di Al Bano, non c’è che dire!