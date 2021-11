L’amatissima ex concorrente del Grande Fratello è incinta: “La nostra famiglia si allarga”, dolcissimo annuncio; sarà mamma per la prima volta.

Un annuncio dolcissimo, che ha toccato il cuore di tutti. Una delle ex concorrenti più amate del Grande Fratello sarà mamma per la prima volta! Ad annunciarlo è stata proprio lei, postando un dolcissimo video che racchiude alcuni attimi dei primi mesi di gravidanza: dal risultato del test al pancino che inizia a crescere, fino alle emozioni delle prime ecografie.

Una gioia immensa per la coppia, che qualche mese fa è convolata a nozze. Una grande gioia anche per i fan, che continuano a seguire e supportare la ragazza, che hanno conosciuto grazie all’esperienza nel reality show di Canale 5. Scopriamo i dettagli di questa dolcissima notizia.

L’ex concorrente del Grande Fratello è incinta: “Siamo tanto felici che ci scoppia il cuore”, l’annuncio

“Il nostro sogno d’Amore più grande si è realizzato e non vediamo l’ora di averti tra le braccia e riempirti di baci piccolo/a. Sei tutto ciò che ho sempre desiderato.” Parole dolcissime, quella dell’ex concorrente del Grande Fratello. Con un video postato su Instagram, l’ex gieffina ha annunciato che sta per diventare mamma per la prima volta!

Diventata nota grazie alla partecipazione all’edizione del 2014 del reality show, la gieffina non ha contenuto la gioia per questo meraviglioso dono: “Siamo davvero tanto, tanto felici che ci scoppia il cuore!” Di chi stiamo parlando? Della bellissima Mary Falconieri, che lo scorso luglio ha sposato il suo compagno Giuseppe Schiavello a Nardò, in Puglia.

Nelle stories di Instagram, Mery ha risposto ad alcune curiosità delle fan sulla gravidanza, rivelando di essere incinta da tre mesi e la data in cui scopriranno il sesso: l’11 novembre! In attesa di scoprire se si tratterà di un fiocco rosa o azzurro, non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore ai futuri genitori!