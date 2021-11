Amici 21, anticipazioni domenica 7 novembre: sfide, eliminati e un clamoroso colpo di scena; cosa accadrà nella prossima puntata del talent show.

Mancano pochi giorni ad una nuova, attesissima, puntata di Amici. Come tutti sanno, quest’anno il talent show di Canale 5 va in onda di domenica pomeriggio e non di sabato, come nelle precedenti edizioni. Le puntate, però, sono registrate diversi giorni prima e proprio ieri sera c’è stata la registrazione della nuova puntata! Se siete curiosi di scoprire cosa accadrà continuate a leggere!

Come sono andate le sfide? Ci sarà qualche eliminato? E chi saranno i nuovi allievi a rischio eliminazione? In seguito le anticipazioni dettagliate del prossimo appuntamento con Amici 21!

Amici, le anticipazioni della prossima puntata di domenica 7 novembre: qual è l’esito delle sfide?

Sarà una puntata ricca di sorprese, quella di Amici che vedremo in onda domenica 7 novembre. La puntata è stata registrata ieri, mercoledì 3 novembre, e le anticipazioni sono davvero succulente! Iniziamo con gli esiti delle sfide: tra le più attese c’è certamente quella di LDA, che risulterà vincitore della sfida contro Ema, voluta da Anna Pettinelli! Anche Serena, messa in sfida dalla Celentano, ha vinto. A finire in sfida è la cantante Nicole, risultata ultima nella classifica stilata da Loredana Bertè, ospite in studio. Un colpo di scena riguarda la sfida di Guido, che non è avvenuta poiché il suo sfidante si è fatto male.

Non mancano le liti tra i prof: Rudy Zerbi e la Pettinelli per quanto riguarda LDA, mentre Raimondo Todaro e Alessandra Celentano per una coreografia assegnata a Serena dalla Celentano. Quest’ultima critica anche Mattia, accusandolo di fare sempre le stesse cose, e Christian, che, secondo lei, ha eseguito una coreografia diversa rispetto ai professionisti.

Tutte le maglie sono state riconfermate! Non mancheranno momenti esilaranti, con alcuni bigliettini anonimi che Maria De Filippi farà scrivere ai ragazzi! Per scoprire i dettagli non ci resta che attendere qualche giorno! Appuntamento a domenica alle ore 14.00 su Canale 5! Vedrete la puntata?