Da Amici 7 ad un famoso programma all’estero: che fine ha fatto Maria Luigia La Rocca

Dopo Amici 7, Maria Luigia La Rocca è rimasta per un po’ lontana dai riflettori per poi approdare in un famoso programma, sapete quale?

L’abbiamo conosciuta nell’edizione 7 di Amici, vinta da Marco Carta: lei fu una degli allievi con maggiore personalità e carisma, ricordate Maria Luigia La Rocca?

Se anche voi siete fan del talent più celebre della tv, non potete aver dimenticato i continui battibecchi tra lei e Roberta Bonanno, altra grande protagonista di quella edizione. Uno dei suoi pochi amici all’interno della trasmissione era proprio Marco Carta.

Maria Luigia faceva parte della squadra Blu, ma purtroppo il suo percorso ad Amici si interruppe già alle prime puntate del serale. Ma cosa è accaduto dopo? La sua vita ha preso una piega totalmente diversa.

Maria Luigia La Rocca dopo Amici: colpo di scena nella sua carriera

Terminata l’esperienza nel programma condotto da Maria De Filippi, la giovane cantante ha abbandonati per qualche tempo la musica e si è dedicata a tutt’altro. Ha infatti lavorato come impiegata in un supermercato a Sassuolo.

In un’intervista di qualche anno fa al portale fullsong aveva raccontato: “Sto bene, anche se qualche anno fa non ti avrei risposto allo stesso modo… Ormai sono 2 anni che lavoro alla Coop, prima ero all’Ipercoop a Modena, mentre ora sono al supermercato Coop di Sassuolo, addetta al box informazioni”.

Ciò che nessuno immaginerebbe è che negli ultimi anni Maria Luigia, fidanzata con un ragazzo albanese, ha cercato di riprendere la sua carriera artistica e lo ha fatto nientedimeno che in Albania.

Nel 2017 infatti è entrata a far parte della versione albanese di The Voice, con il consenso di ben due coach del programma. Su Youtube si possono trovare i video delle sue esibizioni nel programma.

Oggi Maria Luigia è diventata una splendida donna come si vede chiaramente dalle foto pubblicate sul suo profilo Instagram, voi la ricordavate?