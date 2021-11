Arisa, fuori il nuovo singolo Altalene: nel videoclip del brano c’è proprio lui!

Arisa, fuori il nuovo singolo dal titolo Altalene: nel videoclip del brano c’è proprio lui, lo avete notato?

Si intitola Altalene ed è il nuovo singolo di Arisa, con i featuring di BROWN & GRAY, uscito a mezzanotte del 3 novembre 2021. Un brano che parla di passione tra due amanti, un gioco di coppia ricco di eros, ma pericoloso: non manca la sofferenza. In poche ore, la canzone sta già facendo impazzire tutti, ma cosa sappiamo del videoclip?

Ebbene, c’è una bellissima sorpresa nel video ufficiale del nuovo singolo. C’è una persona che conosciamo benissimo! Scopriamo di chi si tratta!

È uscito Altalene, il nuovo singolo di Arisa: avete visto chi c’è nel videoclip della canzone?

Un momento magico, questo, per Arisa. Dopo un anno nel ruolo di insegnante nella scuola di Amici, la cantante è passata dall’altro lato. Stavolta è lei ad essere giudicata per le sue performance di danza, sulla pista di Ballando con le stelle. Un’avventura che è iniziata alla grande per Arisa, che nelle prime tre puntata dello show di Milly Carlucci è risultata tra le concorrenti più votate. Riuscirà ad accedere alla finalissima? Staremo a vedere! Nel frattempo, a proposito di Ballando con le stelle, c’è una curiosità che vi farà molto piacere.

Si, perché nel videoclip ufficiale dell’ultima canzone di Arisa c’è proprio lui, Vito Coppola! Il ballerino campano è il suo partner a Ballando e tra i due si è creato un gran bel rapporto. È proprio per questo che Arisa l’ha voluto nel video del suo ultimo brano, dal titolo Altalene. Un brano che parla di un rapporto adulterino, con una partner succube dell’uomo, che ha una relazione ufficiale con un’altra donna.

Ma in molti si chiedono quando sarà possibile vedere il video? L’attesa sta per terminare: sarà disponibile da venerdì 5 novembre. Noi non vediamo l’ora di rivedere questa coppia insieme, e voi? Save the date!