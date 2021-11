In Bitter Sweet ha interpretato la signora Ikbal: stenterete a riconoscere l’attrice, è ben ‘lontana’ dal suo personaggio.

Bitter Sweet è una serie turca, molto apprezzata dai telespettatori. In Italia è andata in onda dal giugno al settembre 2019. In Turchia, invece, due anni prima. La protagonista è Nazli, una studentessa universitaria che frequenta corsi di lingua giapponese. Sogna di poter aprire un ristorante, e diventare una affermata cuoca.

Sulla sua strada, incontrerà il signor Ferit Aslan, un ricco uomo di affari. Tutto ha inizio, quando, la giovane, per mantenere gli studi e la casa dove vive, insieme a sua sorella Asuman e la sua amica Fatos, comincia a lavorare per l’uomo. Qui, giorno dopo giorno, scoppia l’amore. Nell’azienda del signor Ferit, un ruolo importante è rivestito dalla signora Ikbal, è la sua segretaria. Ricordate questo personaggio? Oggi, vedere l’attrice che l’ha interpretato, vi stupirà, è completamente diversa.

In Bitter Sweet è la signora Ikbal: com’è oggi l’attrice, non crederete ai vostro occhi

Nazli e Ferit sono stati i protagonisti della bellissima serie turca, Bitter Sweet. L’amore ha fatto da centro della trama, e intorno, sono state tante le menzogne, i sotterfugi, le gelosie e i colpi di scena. Ferit è un ricco uomo di affari che porta avanti la sua azienda con successo.

Proprio qui, sono tanti i dipendenti che lavorano al suo fianco. La signora Ikbal è sempre stata di grande aiuto per l’uomo. Nella soap opera, abbiamo visto questo personaggio come nella foto in alto, lo ricordate, vero? Ma l’attrice che ne ha vestito i panni, è ben lontano dall’aspetto della segretaria dell’azienda del signor Aslan. Ecco com’è, lontano dal suo elegante e sempre attento personaggio:

L’avreste mai riconosciuta? Ozlem Turay è l’amatissima attrice che ha vestito i panni della collaboratrice del signor Ferit. In questo scatto social appare decisamente diversa. Nei panni della signora Ikbal sembrava più grande, ma è ben evidente che l’attrice è giovanissima. Classe 1981, ha iniziato a 14 anni la carriera teatrale. Da noi, in Italia, è nota soprattutto per aver recitato nella soap Bitter Sweet.