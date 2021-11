Franca Leosini torna questa sera in onda su Rai 3 con un nuovo programma: cosa c’è da sapere sull’amatissimo volto del giornalismo italiano.

Manca davvero pochissimo e finalmente i tanti fan di Franca Leosini potranno rivedere il loro idolo alle prese con un nuovo programma. Questa sera, giovedì 4 novembre, andrà in onda “Che fine ha fatto Baby Jane?”: la famosa giornalista rincontrerà, anni dopo averli intervistati a “Storie Maledette”, ex detenuti condannati per omicidio oggi tornati liberi.

Un ritorno attesissimo quello della Leosini che, da quando portò sullo schermo per la prima volta nel 1994 il suo “Storie Maledette”, è diventata una vera icona del giornalismo. Conosciamo allora un po’ di più la regina della cronaca nera.

Franca Leosini, sapete dove vive e chi è suo marito?

Nata a Napoli il 16 marzo 1934, Franca è laureata in Lettere moderne. La sua carriera giornalistica inizia con un’intervista a Sciascia pubblicata su L’Espresso. E’ stata direttrice della rivista Cosmopolitan e nel 1988 approda in tv a Telefono Giallo.

Oggi vive a Roma, vicino alla redazione di Storie Maledette, ma suo marito e le sue due figlie sono rimasti a Napoli. Non tutti sanno che Leosini è il cognome di suo marito Massimo. Il suo cognome da nubile infatti è Lando. Intervistata da Elle, aveva raccontato: “È il segreto del nostro rapporto: vederci poco. Meno tempo per litigare… In realtà, vedersi poco ha anche i suoi limiti e i suoi pericoli. La verità è che ci sono crisi in ogni matrimonio. L’importante è volersi rifidanzare ogni volta” e ha aggiunto “Quando arriva da Napoli, appena entra in casa, gli chiedo: “Ti vuoi fidanzare?”. Finora ha sempre risposto di sì”. Sempre al magazine Elle, ha raccontato di fare step e cyclette per tenersi in forma e di essere golosa dicioccolata al latte.

Sempre elegantissima, Franca Leosini indossa quasi sempre tailleur pantaloni e sceglie da sola i vestiti per andare in tv. Definita spesso un’icona gay, se ne è detta orgogliosa.

E voi seguirete la prima delle due puntate di “Che fine ha fatto Baby Jane?”