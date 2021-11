È stato il primo “Sandokan”, oggi la sua vita è totalmente cambiata: stenterete a crederci

Ha ricoperto il ruolo del primo “Sandokan”, ve lo ricordate? Oggi la sua vita è totalmente cambiata, stenterete a crederci

Chi si ricorda dell’attore che è stato tra i primi ad interpretare la Tigre della Malesia? Ai suoi tempi era famosissimo, poi ha partecipato anche ad alcuni reality show sempre in Italia, mentre adesso la sua vita è totalmente cambiata, anzi oseremo dire drasticamente. Quando ve lo diremo stenterete a crederci.

LEGGI ANCHE: È risultato positivo al Covid, l’attore adesso è in isolamento: come sta

Ve lo ricordate l’attore di Sandokan? La sua vita è totalmente cambiata

Sandokan, conosciuto anche come “Tigre della Malesia” o la “Tigre di Mompracem”, è un personaggio immaginario e protagonista di numerosi romanzi d’avventura di Emilio Salgari. Tali romanzi sono stati poi adattati in film, miniserie televisive, serie animate, film per la tv e fumetti.

Una delle prime miniserie televisive andata in onda è quella del 1976 diretta da Sergio Sollima. È universalmente riconosciuto come uno degli sceneggiati televisivi più famosi della storia della televisione italiana. Venne trasmesso dalla Rai in 6 episodi dal 6 gennaio all’8 febbraio 1976 sulla Rete 1 (attuale Rai 1), riscuotendo un grandissimo successo di pubblico.

LEGGI ANCHE: Spiacevolissimo incidente sul set, l’attore sarà operato nei prossimi mesi: solo ora l’ha detto

L’attore che interpreta Sandokan è Kabir Bedi. In seguito al successo ottenuto dalla miniserie televisiva in Italia, l’attore divenne famosissimo nel nostro paese. In Italia, Bedi ha partecipato anche alla seconda edizione de L’isola dei famosi, arrivando secondo col 25% dei voti. Ha inoltre preso parte alla quinta stagione della serie televisiva “Un medico in famiglia”. Cinematograficamente invece ha interpretato un piccolo ruolo nel film “A/R Andata + Ritorno”.

LEGGI ANCHE: L’abbiamo tanto amata ne Il Segreto: sapete chi è il suo fidanzato? Proprio il famoso attore

Oggi la sua vita è totalmente cambiata. Ospite della trasmissione televisiva “Oggi è un altro giorno”, condotta da Serena Bortone su Rai 1, Bedi ha presentato il suo nuovo libro ed ha parlato della sua vita privata: “È una storia di grandi successi e tragedie, come la perdita di mio figlio o quella di aver fatto pessimi investimenti in America ed essere finito in bancarotta”. Bedi dichiara di aver superato i momenti difficili grazie all’insegnamento dei suoi genitori: “Hanno vissuto sempre con poco. Ma la cosa che mi ha dato più forza è stato il coraggio di quel ragazzo che lascia casa per andare in Italia e poi a Hollywood”.