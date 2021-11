GF Vip: scottante dichiarazione di Alex Belli a Soleil Sorge

Durante un momento di solitudine l’attore Alex Belli si lascia andare a una scottante dichiarazione verso la sua coinquilina Soleil Sorge.

L’affinità tra i due gieffini protagonisti di molte dinamiche all’interno della casa, è sempre più forte e palese a tutti, soprattutto alla moglie del bel attore, Delia Duran. Durante un momento intimo tra i due concorrenti all’interno della sauna, Alex Belli pronuncia forti dichiarazioni a Soleil.

L’attrazione, che sia mentale o fisica, tra l’attore Alex Belli e la nota influencer Soleil Sorge è ormai alle stelle. I due si ritrovano spesso a parlare da soli, lontanato da occhi indiscreti. Proprio nelle scorse ore, durante la diretta giornaliera, i due iniziano a parlare nella sauna e Alex Belli si lancia in dichiarazioni molto forti.

La bella moglie di Alex belli, la modella e influencer venezuelana Delia Duran, già durante la diretta di lunedì 1 novembre aveva fatto sapere al marito di non essere affatto contenta del suo comportamento.

In una lunga lettera ammoniva il suo compagno dicendo che l’amicizia con Soleil Sorge sta diventando sempre più equivoca. Delia molto probabilmente si sta riferendo anche ai gesti molto intimi tra i due concorrenti del GF Vip, come i numerosi abbracci e anche baci, seppur fatti per gioco.

Alex Belli e la dichiarazione a Soleil Sorge

Alex Belli non contiene più l’interesse per Soleil e durante una conversazione privata tra i due, l’attore rivela che “avrei voluto incontrarti molte volte, ma il destino non ha mai voluto”. La bella Soleil, solitamente molto spigliata, sembrerebbe essere rimasta stupita da queste dichiarazioni e risponde: “Si vede che doveva andare così, magari non sarebbe stato altrettanto bello”.

Alex Belli, nonostante il rimprovero della moglie Delia è deciso a non rinunciare all’amicizia speciale con Soleil Sorge. Nel live della scorsa puntata, dopo il messaggio della moglie, l’attore di Cento Vetrine non si tira indietro e aggiunge che se si dovesse innamorare di Soleil non sarebbe di certo per il suo fisico ma per il suo cervello.

Delia Duran non sarà felice di vedere che il marito non ha nessuna intenzione di rinunciare a Soleil per farla contenta.