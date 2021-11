GF Vip, Francesca Cipriani: “Volevo morire”, drammatica confessione

Al GF Vip Francesca Cipriani si racconta: “Volevo morire”, la drammatica confessione della showgirl che ha spiazzato tutti.

Francesca Cipriani, concorrente del GF Vip 2021 e nota showgirl, nella scorsa puntata di lunedì 1 novembre si è aperta ad una sofferta confessione che riguarda la sua infanzia e la sua adolescenza. A partire dal rapporto con la sua famiglia fino alle travagliate relazioni con i coetanei, la splendida showgirl si è raccontata come mai prima d’ora.

Abbiamo sempre conosciuto l’ex pupa Francesca Cipriani sotto una luce di allegria, leggerezza e un sano pizzicotto di follia. Le dichiarazioni della scorsa puntata però hanno mostrato una Francesca diversa, fragile e tormentata da quei fantasmi del passato. Raccontando la sua infanzia e adolescenza al conduttore Alfonso Signorini, rivela dettagli intimi e dichiarazioni forti sul suo passato, e dopo aver visto un dolcissimo videomessaggio del padre, tutta la sofferenza del passato riemerge.

La confessione shock di Francesca Cipriani al GF Vip: “Volevo morire”

Parlando dell’infanzia di Francesca Cipriani, Alfonso Signorini pone una domanda spigolosa alla bella Francesca: “Eri una bambina felice?”, la Cipriani non si contiene e scoppia in un pianto, affermando che non era una bambina così tanto felice.

Parlando del rapporto con i suoi compagni di classe arriva la dichiarazione shock: “Ho sofferto tanto, mi prendevano in giro, ero il capro espiatorio”. E ancora: “Alfonso è una cosa forte da dire però la penso, io volevo morire. La cosa più bella per me era non esserci più”. Svelando, quindi, di essere stata vittima di bullismo quando era soltanto una ragazzina. “Ogni giorno mi buttavano gli occhiali da vista nella spazzatura, cercavano di tagliarmi i capelli, era un continuo, mi facevano certe cose che non dimenticherò mai”, ha continuato a dire.

Un vero passato d’inferno per Francesca Cipriani, che nella sua carriera televisiva e personale, ha sempre dimostrato una grandissima gioia per vita. La showgirl ha poi raccontato che tutto questo ha influenzato negativamente alcuni aspetti della sua vita, ma alla domanda del presentatore, che le chiede cosa direbbe a tutti i bambini vittime di bullismo per aiutarli, Francesca risponde: “Di essere forti, perché la vita non è solo quello e con il tempo ti ripaga”.

Un insegnamento fortissimo di Francesca Cipriani, che ci ha regalato tante emozioni con la sua storia.