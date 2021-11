Gf Vip, Gianmaria fa una sorpresa a Sophie, ma la sua reazione non è quella che il concorrente si aspettava.

Al Grande Fratello Vip i colpi di scena non mancano. Lunedì 1 novembre c’è stata la diretta ed è stata scoppiettante. Alfonso Signorini ha mandato in onda diverse clip, di quanto accaduto durante la festa di Halloween. Mosse del tutto inaspettate hanno catturato l’attenzione del pubblico.

Alex, in diretta, si è trovato sotto gli occhi dei riflettori per i suoi atteggiamenti molto affettuosi con Soleil Sorge. Cosa che, come abbiamo visto, ha causato la reazione di sua moglie, Delia Duran. Alla donna non sono affatto piaciuti questi gesti e ha detto la sua. Ma oltre a questo legame, in casa, sembrava essersi formato un rapporto speciale tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Ma ad un certo punto, l’ex tronista ha detto basta e ha messo un punto. Il concorrente, però, non ha abbassato le armi e le ha fatto una sorpresa. Sorpresa che ha suscitato una reazione del tutto inaspettata.

Gf Vip, la sorpresa di Gianmaria finisce male: la reazione di Sophie è del tutto inaspettata

Nelle ultime settimane, al centro dell’interesse del pubblico, c’è stato il legame tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Il concorrente, dopo aver lasciato in diretta, la sua fidanzata Greta, si è dichiarato per la bella ex tronista.

Dopo un iniziale rifiuto, la concorrente ha ceduto e durante una notte, c’è stato un forte avvicinamento. Ma non sempre è come sembra e così, Sophie ha messo un nuovo punto a questo rapporto. Gianmaria, però, non si è fermato qui. Nelle ultime ore, ha fatto una sorpresa alla bella concorrente. Sul letto, le ha fatto trovare tanti piccoli bigliettini, con frasi diverse. Ma come ha reagito la Codegoni?

Non bene, sembrerebbe. Quando ha letto i tanti biglietti, insieme ad Alex, è rimasta del tutto spiazzata. Ha detto che si sente presa in giro e che Gianmaria non la saluta al mattino e poi le scrive queste frasi esagerate. Purtroppo, il gesto di Antinolfi non è stato per niente apprezzato e i due, invece di avvicinarsi, si sono allontanati ancora di più.