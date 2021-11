Gf Vip, Jessica è spesso in cucina: questa scelta ha una valida spiegazione e non tutti lo sanno

GF Vip, tutti hanno notato che Jessica è spesso o quasi sempre in cucina: ma c’è una valida spiegazione e non tutti lo sanno.

Due volte a settimana, precisamente il lunedì e il venerdì, il Grande Fratello Vip ci tiene compagnia. Siamo entrati nel vivo del gioco. L’aria in casa, in particolare nelle ultime ore, è divenuta molto tesa.

Nella puntata di lunedì 1 novembre, Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip, in cui abbiamo visto Alex parlare di Aldo. Le sue parole non sono affatto piaciute al campione olimpico. Ma quello che è accaduto il giorno dopo è stato del tutto inaspettato. I due hanno avuto uno scontro molto forte, tanto che, gli altri concorrenti, hanno dovuto separarli, perchè troppo vicini. Ma sembrerebbe che, i litigi, siano stati al centro di queste ore. Anche Jessica e Jo Squillo hanno avuto una discussione, in cucina, poi chiusa. Spesso, vediamo la principessa Hailé Selassié proprio ai fornelli: ma come mai, quasi sempre, la giovane si trova in cucina? La verità è un’altra.

Gf Vip, Jessica è spesso in cucina: la spiegazione è un’altra e non tutti lo sanno

In queste ultime ore, la tensione in casa è stata molto forte. Lo scontro tra Alex e Aldo ha catturato l’attenzione dei telespettatori. I due sono stati molto vicini, tanto da dover essere allontanati dagli altri concorrenti.

Ma l’aria è molto tesa e i litigi non sono mancati. Jessica, in cucina, ha avuto un battibecco con Jo Squillo, riguardante il cibo. Proprio a tal proposito, molti si chiedono come mai la giovane Hailé Selassié sia sempre ai fornelli. Ma c’è una spiegazione ben valida e non tutti lo sanno. Più delle volte è Jessica che prepara da mangiare. La concorrente ha la celiachia e quindi, è spesso in cucina per controllare che non si mischino pentole o utensili, preparando il cibo per lei e quello per gli altri concorrenti.

Proprio a tal proposito, Jo Squillo e Jessica hanno avuto una discussione. La principessa ha lamentato la poca attenzione degli altri. Lei, per evitare problemi grossi, deve sempre stare molta attenta alla preparazione del mangiare.