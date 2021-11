Isola dei Famosi 2022: ci sarà nuovamente Ilary Blasi alla conduzione del programma? Maurizio Costanzo interviene e dice la sua sul futuro della presentatrice.

Ilary Blasi è una delle conduttrici e personaggi più in voga nel panorama italiano. Tra le sue conquiste svettano la conduzione di ben tre stagioni del Grande Fratello Vip, ormai passato alla conduzione di Alfonso Signorini, e programmi come Sanremo, insieme a Panariello e Victoria Cabello e l’appena conclusa conduzione dell’Isola dei Famosi.

Tutti, compreso il grande pubblico, si chiedono se la stagione 2022 dell’Isola dei Famosi avrà nuovamente il volto della moglie di Francesco Totti come conduttrice. A tal proposito, si è espresso una figura molto importante, il giornalista Maurizio Costanzo, marito della celebre regina dei date show, Maria De Filippi. La dichiarazione di Costanzo è arrivata in seguito ad una lettera di una grande fan della Blasi, preoccupata che la sua beniamina non sarà al timone della prossima conduzione dell’Isola.

Ilary Blasi a L’Isola dei Famosi 2022? Le parole di Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo, sulle pagine del settimanale “Nuovo”, ha raccontato di questa email di una grande fan di Ilay Blasi, che si chiedeva se la conduttrice romana farà ancora parte del reality show o verrà tagliata fuori da una delle sue colleghe.

Costanzo rassicura tutti affermando che per Ilary l’avventura a L’Isola dei Famosi non sembrerebbe essersi ancora conclusa. Il giornalista e conduttore spiega anche il perché della sua opinione. Il buon Costanzo, infatti, ha affermato che gli ascolti dell’ultima stagione dell’Isola sono andati molto bene e che la Blasi è una donna forte e di talento, “Una professionista che sa ciò che fa”, ha concluso.

Nonostante la stima di Maurizio Costanzo per la Blasi, le lancia un consiglio in vista della prossima conduzione dell’Isola, se ci sarà. Per rendere migliore la conduzione e l’intero programma, Ilary Blasi dovrebbe invitare concorrenti molto più famosi di quelli scelti in precedenza.

“Fossi in lei lascerei perdere gente poco popolare e proverei con un cast di veri famosi, anche se non è semplice”, ha detto Maurizio Costanzo. Un consiglio di un esperto per la romana Ilary che nonostante abbia una carriera brillante davanti a sé, ha più volte dichiarato che il suo addio come presentatrice non è così distante. Il suo desiderio sarebbe un cambiamento, lavorare dietro le quinte.