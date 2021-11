Matrimonio a prima vista 7, è caos tra Manuel e Dalila: non era mai accaduto prima.

Martedì 2 novembre è andata in onda una nuova puntata di Matrimonio a prima vista. Le coppie, formate da Jessica e Sergio, Martina con Davide e Manuel con Dalila stanno affrontando la convivenza.

Sembrerebbe, però, non nel migliore dei modi. A parte Sergio e Jessica che agli occhi del pubblico sembrano la coppia più stabile al momento, con alti e bassi, per le altre due coppie, non sembra esserci grande entusiasmo. Ha spiazzato l’evolversi del rapporto tra Dalila e Manuel. Fin dall’inizio sono stati i più uniti, fino a quando, i dubbi nella sposa non hanno preso il sopravvento. Ma cos’è successo martedì?

Matrimonio a prima vista, Manuel e Dalila: non era mai accaduto prima d’ora

Dalila e Manuel sembravano la coppia più unita. Fin dall’inizio sono sempre stati molto affiatati. La passione nella coppia non è mancata. Ma qualcosa è accaduto. Dopo che la sposa ha parlato con le altre, i dubbi si sono fatti sempre più insistenti. Ha iniziato a pensare che, forse, Manuel, si comporta così, ma lo avrebbe fatto con tutte.

Questo, perchè, preso dall’esperimento. E così, sono iniziati i primi litigi e la distanza è divenuta insormontabile. Nella puntata di martedì 2 novembre, dopo aver parlato con l’esperta Nada Loffredi, Dalila ha deciso di tornare a casa sua. Quando è stata raggiunta da Manuel, è accaduto qualcosa del tutto inaspettato. E’ nato un confronto molto acceso, tanto da lasciare i telespettatori spiazzati. La sposa ha riferito che per avvicinarsi di più, Manuel ha chiesto di fare dei giochi erotici. Dal canto dello sposo, questo era un modo per conoscersi meglio. Ma ad un certo punto, è scoppiata una vera e propria bomba.

Dopo che Manuel ha usato un tono poco gradevole, dicendo alla sposa di pulire a terra, Dalila è letteralmente esplosa: “Anche meno, vola basso”. Ha poi iniziato a parlare con un tono di voce molto alto, invitando l’uomo ad andare via, più volte, e aprendo addirittura la porta. Davanti a questo comportamento, Manuel ha tolto il microfono, con l’intento di andare via. Ma cosa accadrà fra i due? Vi anticipiamo che i colpi di scena non sono finiti qui.