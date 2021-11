Milly Carlucci, la vita di suo figlio Patrick è decisamente lontana dalla tv: sapete che lavoro fa?

Oltre ad essere un’apprezzatissima conduttrice tv, Milly Carlucci ha anche una splendida famiglia: conoscete suo figlio Patrick?

La vediamo ogni sabato sera su Rai 1 al timone di Ballando con le stelle e, di certo, la carriera televisiva di Milly Carlucci non ha bisogno di presentazioni. La sua indiscutibile professionalità ne ha fatto una delle donne più apprezzate del piccolo schermo, ma anche la sua vita privata risulta essere più che soddisfacente.

Sposata dal 1985 con l’ingegnere Angelo Donati, la bella Milly ha due splendidi figli: Angelica Krystle e Patrick. Della primogenita vi abbiamo parlato in un nostro precedente articolo, ma cosa sappiamo di Patrick?

Innanzitutto, il secondo figlio della celebre conduttrice è un ragazzo molto riservato e ha vissuto da sempre lontano dai riflettori. Nato nel 1991, sui social sono introvabili informazioni che lo riguardino. Ad esempio, non è possibile sapere se abbia o no una fidanzata. Riguardo alla sua carriera lavorativa, come dicevamo, Patrick ha scelto una strada completamente diversa da quella della tv: scopriamo cosa fa e dove vive!

Milly Carlucci, cosa fa nella vita e dove vive suo figlio Patrick

Il figlio di Milly non vive in Italia bensì nel Regno Unito. Dopo aver concluso il percorso presso la scuola internazionale a Roma, si è trasferito a Londra dove ha conseguito nel 2014 la laurea alla Regent’s University. Sempre nella capitale inglese ha poi conseguito un Master in Strategia e innovazione in ambito economico e finanziario. Oggi lavora per una multinazionale.

In qualche scatto pubblicato da sua sorella su Instagram possiamo vedere che Patrick è molto legato alla famiglia, anche se per impegni di lavoro non può raggiungere spesso i suoi cari in Italia. Ad ogni modo, la Carlucci si è detta in più occasioni molto orgogliosa di lui e dei traguardi che ha raggiunto.

Entrambi bellissimi e con la testa sulle spalle, i due fratelli si somigliano molto, siete d’accordo?