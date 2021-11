Novità in arrivo in casa Rai: la decisione riguarda due importanti trasmissioni della fascia preserale.

La notizia è stata riportata da TV Blog è riguarda due tra le trasmissioni più famose di Rai Uno. Una di queste è stata promossa e non sarà quindi sostituita dall’altra: è questa la decisione della Rai, che ha deciso di puntare su un programma che regala ascolti record.

Il programma ogni giorno vince facilmente contro il competitor di Canale 5 e, per questo motivo, in casa Rai si è scelto di non sostituirlo ma di mandarlo in onda per tutta la stagione. Curiosi di scoprire di più?

Rai Uno, la decisione sulle trasmissioni I soliti ignoti e Avanti un altro

Ottime notizie per gli appassionati de I soliti Ignoti, il gaming show di Rai Uno condotto da Amadeus. La trasmissione andrà in onda per tutta la stagione e non sarà sostituita dal “gioco dei pacchi”, Affari tuoi, la cui conduzione sarebbe stata comunque affidata ad Amadeus. La scelta della Rai è stata quella di puntare su un programma che funziona benissimo e regala ascolti stellari, puntata dopo puntata. Ma c’è un’altra importante novità, che riguarda proprio il programma di Amadeus.

Attualmente, la trasmissione è in onda con concorrenti Vip, che devolvono le vincite ad enti benefici o strutture ospedaliere. Ebbene, ben presto si ritornerà alla formula classica, con concorrenti Nip: dovrebbe accadere da dicembre, quando potrebbero arrivare coppie di concorrenti, parenti tra di loro.

I telespettatori di Rai Uno quindi potranno divertirsi ad indovinare le professioni degli ignoti e il parente misterioso per tutta la stagione, fino alla prossima estate, quando probabilmente cederà il posto ad una nuova edizione di Techetechetè. Quando tornerà, quindi, Affari Tuoi nell’access time di Rai Uno? Questo non è ancora noto, ma per tutte le novità e gli aggiornamenti continuate a seguirci!