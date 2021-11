Oggi professoressa de L’Eredità, ma ricordate quando fu scelta a Uomini e Donne dal tronista? Sono passati diversi anni dalla sua partecipazione alla trasmissione di Maria De Filippi.

Bellissima, spigliata e sorridente, Ginevra è una delle due professoresse de L’eredità, il quiz preserale di Rai Uno condotto da Flavio Insinna. A lei, e la sua collega Samira, il compito di leggere alcune domande o dare spiegazioni sulle relative risposte. Un volto fresco nella trasmissione, dove è approdata nel 2019. Ma i fan più attenti si ricorderanno di lei a Uomini e Donne!

Era l’edizione del 2016 /2017 quando la bellissima napoletana ha sceso le scale per corteggiare uno dei tronisti. Che, alla fine del percorso, ha scelto proprio lei! La coppia ha vissuto una bellissima ed intensa storia d’amore, che però è terminata nel 2019. Curiosi di qualche immagine di Ginevra nel giorno della scelta? Siete nel posto giusto!

Ginevra è la professoressa de L’Eredità, ma la ricordate a Uomini e Donne? Fu scelta dal tronista

Oggi è una delle due prof de L’eredità, ma Ginevra Pisani è diventata nota al grande pubblico grazie alla partecipazione a Uomini e Donne. È lì che ha conosciuto Claudio D’Angelo, il tronista che l’ha scelta al termine del suo percorso in trasmissione! Un amore grande, non privo di liti e incomprensioni: tra i due c’era una differenza d’età di 13 anni. Una storia che però si è conclusa definitivamente nel 2019, creando una grande sofferenza per Ginevra, che con Claudio aveva vissuto la sua prima storia importante.

La ricordate nel giorno della scelta in studio? Capelli raccolti e abito lungo in pizzo: Ginevra era davvero un incanto. Date un’occhiata:

E ricordate chi fu, invece, la corteggiatrice non scelta da Claudio? Proprio lei, Sonia Lorenzini, che è poi successivamente diventata tronista nella trasmissione. E voi, da quanti anni seguite Uomini e Donne?