Il sequel di Sex And The City, And just like that, attesissimo seguito della serie firmata HBO Max ha finalmente una data d’uscita.

Sex And The City è stata una delle serie tv più amate di tutti i tempi, soprattutto dal pubblico femminile. La notizia di una nuova stagione e una nuova avventura per i celebri personaggi ha fatto impazzire tutti, ma quando uscirà in Italia?

Riconfermato il cast meno uno. Insieme ai personaggi della protagonista Carrie, interpretata da Sarah Jessica Parker, la tostissima Miranda impersonata da Cynthia Nixon e la dolce Charlotte rappresentata da Kristin Davis, mancherà all’appello la mitica Samantha, resa celebre dall’attrice Kim Cattrall.

Una vera delusione per le fan di Sex And The City che però avranno l’occasione di vedere all’opera un nuovo personaggio, interpretato da Nicole Ari Parker, già nota sul piccolo schermo per serie tv come Empire.

Sex And The City quando esce il sequel?

Dopo diciassette anni di attesa, il gruppo delle amiche newyorkesi più alla moda della città, è pronto per nuove avventure. La serie a quanto pare tratterà di svariati temi e si concentrerà sulla vita delle protagoniste, dopo i famigerati cinquanta anni, tra amori, figli e la grande mela.

Una buona notizia è la confermata presenza della costumista Molly Rogers, braccio destro della precedente e molto apprezzata costumista Patricia Field, che ha lavorato all’immagine glamour di Sex And The City per tutte le stagioni precedenti e vincendo molti premi per il suo lavoro.

La piattaforma HBO Max ha voluto farci un regalo, anticipando l’uscita al prossimo dicembre, eliminando ogni dubbio sull’uscita della serie nel 2022. In Italia uscirà in contemporanea con l’America e sarà disponibile su Sky Serie e in streaming su Now.

A quanto pare troveremo la stessa Carrie, a partire dal suo amore per la moda fino al suo lavoro, che però avrà una variazione: la giornalista infatti si reinventerà, non con la classica rubrica cartacea, ma sarà una conduttrice di podcast. Inevitabile qualche cambiamento dopo diciassette anni, dove il mondo è cambiato insieme alle nostre amate protagoniste.